Buffon: Juventus je s prihodom Ronalda izgubil ekipni duh

Nekdanji dolgoletni vratar Juventusa Gianluigi Buffon je v daljšem pogovoru razkril svoje načrte in med drugimi odgovarjal tudi na vprašanja o vplivu portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda na slačilnico Juventusa in razmerje moči v klubu. Ronaldo je preživel v Torinu tri uspešne sezone, v katerih je osvojil dva naslova italijanskega prvaka.

Portugalec resda ni pripomogel Juventusu, da bi se italijanski klub močneje približal lovoriki v Uefini ligi prvakov, kar si Torinčani želijo vse od 90. let, ko so nazadnje povonjali prestižno lovoriko. V klub pa je prišel le leto zatem, ko je Juventus v finalu lige prvakov v Cardiffu izgubil z madridskim Realom.

Do finala v Cardiffu zaradi ekipnega duha

»Juventus je imel možnost osvojiti ligo prvakov v prvi Ronaldovi sezoni v Torinu, ko sem bil sam še v Parizu. Težko rečem, kaj se je zgodilo. Ko sem e vrnil, sem delal s Cristianom dve leti in nam je šlo dobro, toda ocenjujem, da je Juventus izgubil svoj timski DNK. Do finala lige prvakov leta 2017 smo prišli le zavoljo ekipnega duha. Bili smo izkušeni in enotni, delovali smo kot eno,« je pojasnil Buffon in dodal: »To smo izgubili s prihodom Ronalda.«

Tako Italijan kot Portugalec ta čas delujeta v klubih, v katerih sta nekoč opozorila nase. Buffon zdaj pomaga Parmi v drugi italijanski ligi, Ronaldo želi vrniti na angleški vrh Manchester United.