Burkini Faso testiranje pred tekmo z gostitelji odneslo številne ase

Pred prvo tekmo gostiteljev z Burkino Faso se je že zgodilo marsikaj. Gostje so se uradno pritožili pri Afriški nogometni konfederaciji (CAF) zaradi petih pozitivnih antigenskih testov v svojem moštvu, ki bo (morda ne povsem naključno) pogrešalo nekatere svoje največje zvezdnike. Kapetan Bertrand Traore je izjavil, da gre za »škandal«, potem ko so bili na testiranju pred tekmo v Yaoundeju pozitivni glavni trener Kamou Malo in nogometaši Edmond Tapsoba, Oula Abass Traore, Soumaila Ouattara, Saidou Simpore in Aboubacar Dango.

Nogometna zveza Burkine Faso (FBF) je izrazila zaskrbljenost nad verodostojnostjo testov, ki naj bi jih izvedli šele okoli 22. ure zvečer, ko so nogometaši že legli k počitku. Hotel ekipe naj bi sprva obiskala celo ekipa zdravnikov brez ustreznih certifikatov, ki so jo pri FBF zavrnili. Tudi tisti, ki so nogometaše testirali v poznih večernih urah, nato niso imeli ustreznih dokumentov.

Senegal brez Koulibalyja

Na prvenstvu bo eden favoritov Senegal, ki ga prva tekma čaka v ponedeljek proti Zimbabveju, a zanj ne bo igral branilec italijanskega Napolija Kalidou Koulibaly, ki je bil pozitiven na novi koronavirus. Kot so sporočili iz Napolija, je Koulibaly cepljen in nima simptomov bolezni, a je v samoosamitvi.

Senegal je imel ta teden že pred odhodom na prvenstvo nekaj težav z okužbami in je za en dan prestavil odhod v Kamerun, potem ko je bila trojica igralcev in šesterica članov osebja pozitivnih na novi koronavirus.

Afriška nogometna zveza pravi, da bodo ekipe morale igrati tekme, tudi če bodo imele na voljo le enajst igralcev. Če na voljo ni vratarjev, mora vlogo vratarja prevzeti eden od igralcev v polju. Ekipa, ki ne bo mogla igrati, bo avtomatično tekmo izgubila z 0:2, čeprav so možne določene izjeme v »skrajnih primerih«.