Cagavi Cristiano Ronaldo: 1000 golov? Najprej jih je treba zabiti 900.

Portugalska se je s sedmo kvalifikacijsko zmago zanesljivo uvrstila na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Pod taktirko španskega selektorja Roberta Martineza je oživil tudi 38-letni Cristiano Ronaldo, ki je proti Slovaški pri zmagi s 3:2 dosegel dva gola, prvega z bele točke, drugega z bližine. Najboljši strelec v zgodovini se je po dvoboju razgovoril o svojih pričakovanjih in počutju.

»Uživam, kar je dobro, počutim se dobro, moje telo se odziva na to, kar sem mu dal v zadnjih letih. Srečen sem v reprezentanci in klubu Al-Nassr. Dosegel sem veliko golov in telesno se počutim dobro,« je povedal Ronaldo in priznal, da je zelo zadovoljen s podobo Portugalske.

»Nadaljevati moramo v takšnem slogu, imamo še nekaj tekem in moramo izpopolniti stroj. Ekipa je bila zelo dobra in se je odlično odzvala na različne igralne sisteme. Imamo dobro moštvo in odličnega trenerja. Ni naključje, da smo se uvrstili na evropsko prvenstvo.«

Ronalda se že spogleduje z novim podvigom. Izzval ga je predsednik Porta Jorge Nuno Pinto da Costa, ki mu je rekel, naj zabije 900 golov. Tudi do gola št. 1000 ni tako daleč.

»To bo precej težko, a gre za to, da vidim, kakšna bo moja motivacija in kako bom telesno pripravljen. Noge me obravnavajo, kot jaz njih ... Bomo videli, najprej moramo doseči 900 golov, potem bom razmišljal o 1000. Mislim, da bom prvo številko dosegel,« je potrdil svojo izjemno tekmovalnost.

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida je v svoji profesionalni karieri dosegel 857 golov.