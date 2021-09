Carlo Ancelotti ni zaskrbljen, temveč žalosten

Do sinoči je bil hvaljen kot le malokdo, zdaj pa se je trener madridskega Reala Carlo Ancelotti soočil tudi s prvimi kritikami. Toda Italijan se ni preveč vznemirjal nad razpletom, ki sodi v kategorijo največjih presenečenj v ligi prvakov, če ni celo največje. Kritiki so mu očitali, da je vlekel napačne taktične poteze, med drugim, da ne bi smel postaviti Fedeja Valverdeja na desni bok in Eduarda Camavingo na levega.



»Nismo izgubili zaradi tega, ker je Camavinga igral na levi strani zadaj. Izgubili smo, ker nismo imeli sreče, ker smo zapravili ...,« je začel zagovor 62-letni Italijan in jasno dal vedeti, da ima vse pod nadzorom.



Bolj kot zaskrbljen, sem žalosten. Igrali smo z veliko intenzivnostjo, odločnostjo. Izgubili smo zaradi manjših podrobnosti. Moštvo je igralo dobro. Lahko bi bili boljši v zadnjih metrih, ampak težko je pojasniti,« je razmišljal trener, ki je pohvali Edena Hazarda in upa, da bo vse boljšim predstavam dodal še učinkovitost.

