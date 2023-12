Na Maksimiru brez božičnega miru, Anfield zadnja postaja za Ten Haga?

Nogometna vročica ne pojenja niti v prazničnem času. Splitski Hajduk lahko v nedeljo na Maksimiru naredi pomemben korak k tako težko pričakovanemu naslovu hrvaškega prvaka, vroče bo tudi na derbiju na Anfieldu, kjer bi Liverpool rad pokazal svojo moč proti Manchester Unitedu in ostal na vrhu angleške lige. Bayern po polomu proti Eintrachtu čaka težko delo še proti Stuttgartu, za piko na i bosta v nedeljo zvečer poskrbela Lazio in Inter.

Athletic Bilbao – Atletico Madrid (sobota, 16.15)

Madridski Atletico se letos dobro spopada z dvojnim sporedom, ki ga prinaša igranje v Evropi, pred nekoliko manj gostim tekmovalnim sporedom do februarja pa ga čaka še težko gostovanje na San Mamesu. Athletic je nazadnje izgubil 22. oktobra proti Barceloni, doma je Baske s fanatičnimi navijači na tribunah težko premagati, Atletico pa letos ne blesti na gostovanjih. Vse tri poraze v španski ligi (Valencia, Las Palmas, Barcelona) je doživel v gosteh. V Bilbau bo vse odvisno od dnevne forme Antoina Griezmanna in Jana Oblaka. Tip: 0.

Dinamo Zagreb – Hajduk Split (nedelja, 17.15)

Derbi v Zagrebu bo zelo vroč. FOTO: Damir Krajac/Cropix

V Zagrebu v teh dneh ni v ospredju adventno dogajanje, v nedeljo na Maksimir prihaja večni tekmec iz Splita. V Dalmaciji še vedno vlada evforija, navijači so med tednom dopoldne več ur stali v vrsti za vstopnice za nedeljsko gostovanje, ki ga Hajduk začenja na vrhu. Beli imajo na lestvici sedem točk naskoka, a so odigrali dve tekmi več od Dinama, ki bi se v primeru nedeljskega uspeha znašel v prednosti. Po udarnem začetku sezone ima Hajduk več težav v napadu, a uspešno zbira točke. Na derbiju mu ne bo lahko. Tip: 1.

3000 navijačev Hajduka bo napolnilo gostujoči sektor na zagrebškem Maksimiru.

Liverpool – Manchester United (nedelja, 17.30)

Kronski dragulj tega konca tedna je največji derbi v angleškem nogometu. Liverpool na vrhu prvenstvene lestvice pričakuje razglašeni United poln samozavesti, po polomu v ligi prvakov je trenerski stolček Erika ten Haga na trhlih nogah. Pred petimi leti se je prav po porazu proti Liverpoolu moral posloviti Jose Mourinho, podoben scenarij se zdi zelo verjeten tudi za Nizozemca. Rdeči iz mesta Beatlov ne bodo izpustili iz rok priložnosti za popoldne zabave proti rivalom v težavah. Tip: 1.

Bayern – Stuttgart (nedelja, 19.30)

Minuli konec tedna so si Bavarci privoščili zanje netipični spodrsljaj in proti Eintrachtu v Frankfurtu izgubili z 1:5. Bayernov stroj v obrambi še zdaleč ne deluje nepremagljivo, a serijski nemški prvaki pred domačimi navijači le redko izgubljajo točke. Presenečenje sezone Stuttgart čaka drugi prvenstveni derbi v nizu. Napadalna vrsta Švabov je proti Bayerju (1:1) zapravila mogoče in nemogoče, letos vroča Serhou Guirassy in Deniz Undav bosta poskusila popraviti vtis proti Manuelu Neuerju. Tip: oba dosežeta zadetek.

Lazio – Inter (nedelja, 20.45)

Lautaro Martinez je po odhodu Romela Lukakuja še boljši. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Super nedelja v znamenju nogometnih derbijev se pogosto konča v Italiji. Tudi tokrat bo tako, ko bo na rimskem Olimpicu pri Laziu gostoval Inter. Na zadnjih sedmih dvobojih nobena od ekip ni ohranila mreže nedotaknjene, na zadnjih petih derbijih sta ekipi le enkrat dosegli manj kot štiri gole. Lazio je v domačem prvenstvu v težavah, a se je rešil v ligi prvakov z napredovanjem v osmino finala. Na drugi strani stroj italijanskih prvakov melje naprej, na zadnjih dveh tekmah v serie A so dosegli sedem golov. Prvi zvezdnik moštva Lautaro Martinez jih je v tej sezoni zbral že 14. Tip: več kot 3,5 zadetka.