Če pade Borac, bo za Olimpijo prvi marčevski teden peklenski

Jesenski zaključek s tekmami na domači in evropski fronti se je izšel Olimpiji v prid. Padli so Mariborčani, ki so bili po 12. kolih 1. SNL z Olimpijo poravnani po točkah, na odmor pa so šli s šestimi v zaostanku. Toda v lovu za Olimpijo gre vijoličnim v prvem mesecu drugega dela na roko spored: oba velika derbija, s Celjem in Olimpijo bodo igrali v obdobju, ko bosta največja tekmeca z mislimi krepko v evropskih tekmah.

Za vodilne Ljubljančane je prvi teden marca budnica: najprej jih v 23. kolu čaka velika šampionska bitka s Celjani (1. marec), nato še veliki derbi v 24. kolu v Ljudskem vrtu.