Izvršni odbor svoje delo začel z razdeljevanjem milijonov evrov

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) se je včeraj prvič na seji po decembrskih volitvah. Člani odbora so obravnavali ključne usmeritve in cilje za prihajajoče mandatno obdobje ter so sprejeli sklepe o razdelitvi solidarnostnih sredstev, ki jih klubi prejmejo na podlagi nastopov slovenskih klubov v evropskih tekmovanjih za sezono 2023/2024.

Izvršni odbor je sprejel sklep o razdelitvi sredstev na podlagi nastopov slovenskih klubov v evropskih pokalih v sezoni 2023/2024, po katerem se določi razdelitev 1.681.000 evra solidarnostnih sredstev za razvoj mladinskega nogometa v Sloveniji. Sredstva bodo razdeljena med klube 1. mladinske lige (SML) in klube 2. SML (vzhod in zahod) po vnaprej določenem ključu: 80 % sredstev bo prejelo 17 klubov iz 1. SML ter klubi s članskimi ekipami v 1. SNL, vsak klub prejme 79.105,88 evra, medtem ko bo 20 % sredstev razdeljeno med 19 klubov iz 2. SML, kjer vsak klub prejme 17.694,74 evra. Sredstva so namenjena izključno mladinskim programom, NZS pa v tej razdelitvi deluje kot posrednik sredstev UEFE in zagotavlja transparentno in pravično porazdelitev.

Uefina solidarnostna sredstva

UEFA je za sezono 2024/2025 namenila 3.368.000 evrov solidarnostnih sredstev za klube, ki niso sodelovali v ligaškem delu UEFA klubskih tekmovanj. Sredstva bodo v skladu s pravili UEFA razdeljena po ključu: 85 % (2.862.000 evrov) za klube 1. SNL, vsak prejme 357.750 EUR, ter 15 % (505.200 evrov) za klube 2. SNL, vsak prejme 31.575 evrov. Namen sredstev je krepitev konkurenčnega ravnovesja in podpora klubom pri mladinskem razvoju. Klubi morajo izpolnjevati UEFA kriterije za licenciranje in finančno vzdržnost, ki se bodo do leta 2027 postopoma zaostrovali. Sredstva bodo izplačana v dveh delih, odvisno od koeficientov nacionalnih zvez in uspešnosti tekmovanja.

Evri tudi za izboljšave tehnologije VAR

NZS bo v okviru FIFA Forward programa 3.0 za sezono 2024/2025 črpala sredstva za projekt sofinanciranja in izboljšave VAR tehnologije, kar predstavlja 50 % skupnih stroškov projekta. Preostanek stroškov bo krit iz sredstev NZS, planiranih v finančnih načrtih za leti 2024 in 2025. Sredstva bodo črpana iz še neporabljenih sredstev FIFA Forward 3.0 programa (2023–2026), s predhodno potrditvijo projekta na izvršnem odboru. Program podpira projekte, skladne s cilji, dogovorjenimi med NZS in FIFA.