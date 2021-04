Čeferin: Dovolj imamo anonimnih strahopetcev

Evropska nogometna zveza (Uefa) se bo pridružila protestni začasni prekinitvi objav na družbenih omrežjih. Pred dnevi so se za ta korak odločili v Angliji, vključno s tamkajšnjo zvezo in prvoligaškimi klubi, da bi opozorili na vse bolj razširjeno problematiko nadlegovanja in rasizma na teh spletnih omrežjih. Ta prekinitev objav se bo začela v petek, končala pa v ponedeljek zvečer tik pred polnočjo.



Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je podprl iniciativo in poudaril, da je treba z dejanji preprečiti širjenje sovraštva in spletnih žalitev, usmerjenih v igralce in vse vpletene v nogomet. »Žalitve so tako na igriščih kot na družbenih omrežjih. To je nesprejemljivo in to je treba ustaviti s pomočjo javnosti, zakonodajnih oblasti in velikanov družbenih omrežij. Dovoljevanje kulture sovraštva je zelo nevarno. Ne le za nogomet, ampak družbo nasploh,« je v sporočilu za javnost Uefa navedla Čeferina.

Čeferin pozval k akciji tudi druge deležnike

»Zato podpiramo to iniciativo. Čas je, da nogomet zavzame stališče in navdušila me je solidarnost, ki so jo pokazali igralci, klubi in drugi nogometni deležniki,« je še povedal Čeferin. Ta je pozval vse, igralce, klube in nacionalne zveze, da vložijo uradne pritožbe, kadarkoli so igralci, trenerji, sodniki ali druge uradne osebe žrtve nesprejemljivih objav na Twitterju ali drugih sporočil. »Dovolj imamo teh strahopetcev, ki se skrivajo za anonimnostjo in širijo svojo škodljivo ideologijo,« je še povedal Čeferin.

