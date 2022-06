Čeferin na obisku v Beogradu in Stari Pazovi

Najbolj znana slovenska odvetnika v zadnjih dneh polnita medijski prostor v Srbiji. »Aleksander Čeferin bo do petka v Srbiji gost Nogometne zveze Srbije (FSS), v Beograd pa je prispel tudi zaradi promocije knjige njegovega očeta Petra Čeferina,« so denimo zapisali pri časopisih Sportski žurnal, Telegraf in Večernje novosti.

Predsednik Evropske nogometne zveze je prispel v srbsko metropolo včeraj skupaj z Zoranom Lakovićem, direktorjem nacionalnih zvez na Uefi, Čeferin pa se bo srečal z vodstvom FSS in selektorjem Draganom Stojkovićem, ob tem pa bo obiskal tudi sodobno nacionalno vadbeno središče srbske zveze v Stari Pazovi.

Čeferin si bo po navedbah srbskih medijev prvič v celoti ogledal center v Stari Pazovi in sedež FSS, pred tem je bil na uradnem obisku v Srbiji konec leta 2019, ko je FSS praznovala 100 let organiziranega nogometa v Srbiji in je imel govor na slavnostni akademiji v Narodnem gledališču.