Čeferin obiskal Split: Ne vem, od kod izvira moja ljubezen do Hajduka

Prihaja davek na luksuz?

Lionel Messi in prvi mož pariškega PSG Naser Al-Helaifi. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Še vedno simpatizira s Hajdukom

V družbi legende hrvaškega nogometain svoje desne roke pri Evropski nogometni zvezi (Uefa),, jepospremil zaključek 25. Športnih iger mladih in za dnevnik Nova TV prvič javno spregovoril o nekaterih vročih temah nogometnega poletja, ki so se odprle (ali ostale odprte) po koncu eura 2020.»To leto je bilo gotovo najtežje v zgodovini Uefe. Najprej smo imeli korono, nato vse tekme brez gledalcev, testiranja, zapleti, pritiski zaradi superlige, nato se je zgodil euro ... Rekli smo si, da če smo preživeli to, bomo v nogometu tudi vse ostalo,« je povedal Čeferin.»Superliga? Nam se ni potrebno boriti proti tem klubom (pri svojih stališčih ostajajo Real Madrid, Barcelona in Juventus, op. a.), naj igrajo superligo, če želijo. Po eni strani govorijo, da želijo superligo, a so prvi, ki so se prijavili za ligo prvakov. Mi nismo nervozni, v teku so še nekateri sodni postopki, videli bomo ... Uefa nikomur ne brani, da igra svojo ligo, a v tem primeru ne moreš igrati v naši. Ostali klubi so z nami podpisali pogodbo, vidim, da so v tem pogledu iskreni, mislim pa, da je ta projekt superlige tako nesmiseln in mislim, da to zdaj razumejo. Bil sem presenečen, da pred vsem tem niso razmislili, da se niso pozanimali, prepričan sem, da teh devet klubov (ki so pristali na kazen Uefe in se javno odpovedali novemu tekmovanju, op. a.) več ne računa na ta projekt.«Glede odnosa s predsednikom Juventusa, Čeferin je tudi boter njegovi hčerki, je kratko dejal: »O tem sem veliko govoril in zame je te zgodbe konec, ne želim komentirati tega zasebnega odnosa, ki je obstajal.«Čeferin ostaja prepričan, da je finančni fair play koristen in da je kljub nedavnemu porazu na Mednarodnem arbitražnem razsodišču za šport v Lozani, kjer so prikimali pritožbi Manchester Cityja, »dosegel svoj cilj«.»Časi se spreminjajo in bolj moramo delati na tem, da se konkurenca uravnoteži in da poskusimo zaustaviti velike razlilke med klubi. Mislim, da bi bil velik uspeh, če se razlika vsaj neha povečevati. Imamo nekaj idej, denimo davek na luksuz. Če preveč porabiš, potem moraš toliko, kolikor si presegel svoje omejitve, vložiti nazaj. Ta denar bi šel za manjše klube. Moramo dovoliti investicije v nogomet, sicer bodo šle drugam. Če bo stalno pet klubov v vrhu, potem tekmovanje ne bo zanimivo. Jaz govorim samo z institucijami, v tem primeru je to Združenje evropskih klubov (Eca), ne ukvarjam se z vsakim klubom posebej. Rekel sem, da bo Uefa govorila samo z institucijami. Tisti, ki je član tega združenja, bo izvedel vse,« meni Čeferin.»Vračanje zaupanja v institucije traja, kot ljudje smo že kot taki vedno proti institucijam. Tako je tudi v državi. Ljudje pravijo, da Uefa samo generira zaslužek, kar je res, a 93,5 odstotka denarja vračamo klubom, skupno se okoli 90 odstotkov denarja vrača v nogomet.«Glede selitveiz Barcelone v Paris Saint-Germain, ki ga kot predsednik vodi prvi mož Eca in v tem pogledu naslednik Agnellija, Katarec, je Čeferin povedal: »Mislim, da se vse ve iz medijev. Messiju je potekla pogodba in odšel je brez odškodnine. Mi po sezoni naredimo pregled stroškov pri vseh klubih. Ljudje ne vedo, da ni pomembno, koliko si potrošil, temveč to, koliko si zaslužil. Šele na koncu se bo videlo, če je bilo vse v redu ali ne.«Poleg Figa je zdaj tudi Boban pomemben član Čeferinove ekipe v Nyonu, grosupeljski pravnik pa je dejal, da je nekdanjega člana zagrebškega Dinama in AC Milana spoznal, ko je deloval še na Mednarodni nogometni zvezi (Fifa).»Bil je med najsposobnejšimi ljudmi na Fifi, ko pa sem slišal, da je zapustil Milan, sem takoj pomislil, da bi bil dobra rešitev. Ni veliko bivših nogometašev, ki imajo izkušnje, voljo in tudi širino, ki jo ima Zvone. On je zdaj šef nogometa v predsednikovem uradu. Bil je koristen tudi pri superligi, ni ga strah. To je bila dobra odločitev,« je nadaljeval Čeferin, o drugem slavnem hrvaškem sodelavcu Davorju Šukerju, ki je nedavno ostal brez mesta predsednika pri Hrvaški nogometni zvezi (HNS), pa je povedal: »Davor je bil predsednik zveze deset let, on je v izvršnem odboru (Uefe, op. a.), zvest in vedno korekten do Uefe in mene. Vsaka zveza izbira svojega predsednika, glede na to, da je bil (Marijan) Kustić edini kandidat, je to dober znak, torej se lahko stvari spremenijo v pozitivnem smislu. Posnetki Zdravka Mamića, na katerih zahteva Šukerjevo menjavo? Davor mi je to omenil, on je posnetek slišal, jaz ga nisem. V vsakem primeru je neobičajno, da nekdo, ki formalno ni povezan s HNS, ima takšno mnenje o tem, kdo bi moral voditi zvezo. Vi o tem veste več kot jaz.«Seveda ni šlo brez vprašanja o kvalifikacijah za SP 2022, v katerih je Slovenija na svoji zelenici v Stožicah v prvem kolu že premagala Hrvaško (1:0). V prihajajočem ciklusu sledi še dvoboj v Splitu.»Nisem prepričan, da bom prišel, a jasno je, da upam, da moja reprezentanca lahko zmaga. Vi ste vedno favoriti, a to je čar nogometa in nikoli se ne ve,« je dejal Čeferin, ki za ekipo s štadiona Poljud, Hajduk, tudi navija od malih nog. »Težko bi rekel, od kod izvira ta ljubezen, kot otrok se instinktivno odločiš. Še vedno sem simpatizer Hajduka, čeprav je bil Hajduk, za katerega sem navijal jaz, eden od 'top' klubov v Evropi. No, bodimo optimisti, morda se stvari popravijo. Sicer pa sem ne bi prišel, če ne bi simpatiziral s tem projektom (Športne igre mladih, op. a.). Zdravko Marić in njegova ekipa tu delajo čudeže. Nogomet ni samo Messi, Ronaldo, velike pogodbe ... Šport je običajno prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje različnih ljudi, ver, ras ... Mislim, da je to fantastičen projekt.«