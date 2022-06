Čeferin si je že zagotovil plebiscitarno podporo za nov mandat

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) Aleksander Čeferin je bil v četrtek in petek na delovnem obisku v Srbiji, kjer si je ogledal sedež in vadbeno središče Srbske nogometne zveze (FSS) v Stari Pazovi, še pred tem pa je bil navzoč na predstavitvi knjige svojega očeta Petra Čeferina Sodni dnevi, ki je pritegnila več znanih obrazov srbskega javnega življenja.

Čeferin je spregovoril o različnih tematikah, med drugim je dobil tudi vprašanje o volitvah predsednika Uefe, ki bodo na sporedu naslednje leto v Lizboni. Javno sta ga podprli zvezi Švedske in Nemčije, s podporo ni oklevala niti Srbija.

Stojković: Velika čast je imeti tako ugledne goste in prijatelje

»To mi veliko pomeni. Priznam, da so bila prav vsa naša srečanja v zadnjih dneh izjemno sproščena, tu v Srbiji se počutim, kot bi bil doma. Ne znam biti diplomatski, zato lahko neposredno povem, da bi bilo sodelovanje Uefe in srbske zveze težko boljše. Če me sprašujete o podpori pri vnovični kandidaturi, vam povem, da mi je poslalo pisno podporo že prek 50 nacionalnih zvez,« je razkril Čeferin.

Aleksander Čeferin, Dragan Stojković, generalni sekretar FSS Jovan Šurbatović in namestnik predsednika Nenad Bjeković. FOTO: FSS

To pomeni, da se Grosupeljčanu obeta plebiscitarna podpora podobno kot nazadnje leta 2019 v Rimu, ko ni imel protikandidata za predsednika Uefe, na čelo krovne evropske hiše pa se je zavihtel 14. septembra 2016, ko je v predmestju Aten porazil Michaela van Praaga z izidom 42:13.

Čeferin in Stojković na sedežu FSS. FOTO: FSS

Čeferin se je posebej toplo pozdravil s srbskim selektorjem Draganom Stojkovićem, ki ga je vodil po prostorih FSS in vadbenem središču. »Velika čast je imeti tako ugledne in visoke goste, predvsem pa prijatelje. Vesel sem, da ima Aleksander Čeferin tako dobro mnenje o naši zvezi in njenem napredku,« je dodal Piksi Stojković.