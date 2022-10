Čeferin tudi v Argentini pokopal superligo

Po besedah predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina je projekt superlige kot elitnega nogometnega tekmovanja v Evropi kljub novemu poskusu snovalcev »mrtev«. To je Čeferin izjavil danes v Buenos Airesu, poroča tiskovna agencija AP. »Tu smo, da se pogovarjamo o nogometu in to (superliga, op. STA) ni nogomet,« je novinarjem v Argentini povedal 55-letni Slovenec.

Pred dnevi so trije klubi Real Madrid, Barcelona in torinski Juventus pod vodstvom Nemca Bernda Reicharta, nekdanjega prvega moža televizije RTL, začeli nov poskus evropske superlige. Med drugim so se ustanovitelji tokrat vzdržali prvotnega načrta pretežno zaprte lige s stalnim članstvom. Kljub temu so predstavniki nemških klubov, med njimi tudi bavarski velikan Bayern, vnovič izrazili jasno nasprotovanje projektu.

Končna odločitev ECJ se pričakuje v začetku leta 2023

Aleksander Čeferin FOTO: Daniel Roland/AFP

Projekt tako imenovane superlige je v prvotni obliki aprila 2021 hitro propadel. Uefa, ki organizira trenutno najpomembnejše mednarodno klubsko tekmovanje, ligo prvakov, mu je močno nasprotovala. Od dvanajstih ustanovnih klubov, ki so sprva zahtevali odcepitev, jih je devet v le nekaj urah odstopilo od projekta.

Pri naslednjih korakih bo ključna odločitev sodišča Evropske unije (ECJ), ali Uefa in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) delujeta kartelno pri nasprotovanju superligi. Real, Barcelona in Juventus so namreč že pred časom na sodišču v Madridu vložili tožbo proti Uefi ter Fifi zaradi domnevne zlorabe položaja, primer pa je španski sodnik predal ECJ v Luksemburgu. Končna odločitev ECJ se pričakuje v začetku leta 2023.