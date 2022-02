Čeferin: Zaključni turnir lige prvakov bi bil zadetek v polno

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je v pogovoru za francoski medij Du Dimanche zatrdil, da ne bi nasprotoval spremembi zaključnega dela lige prvakov. Po njegovem bi to zagotovilo dodatni spektakel v končnici paradnega tekmovanja Uefe, navdušilo navijače in ustvarilo več prihodkov za nogomet.

»O tem resda formalno še nismo razpravljali, saj smo popolnoma osredotočeni na dnevne izzive, ki nam jih prinaša pandemija koronavirusa. Če vprašate mene, pa sem prepričan, da bi bilo to odlično. Zanesljivo bi zagotovili še večjo tekmovalnost, ki bi še močneje pritegnila navijače. Z nekaterimi predsedniki klubov, kot je denimo Nasser Al-Khelaifi (PSG, op. a.), sem o tem govoril in so naklonjeni tovrstni spremembi,« je razkril Čeferin.

Nogomet je večji od NFL, toda superbowl prinese več prihodkov

»Naj navedem primer: nogomet je večji od ameriškega nogometa NFL, toda tamkajšnji superbowl prinese več prihodkov. Enačba je preprosta: klubom moramo zagotoviti najmanj toliko prihodkov, kolikor jih bodo izgubili s tem, da ne bodo gostili polfinalnih tekem. To je mogoče doseči. Toda ne verjamem, da lahko takšna sprememba zaživi pred sezono 2024/25,« je prepričan Čeferin.

Čeferin meni, da spremembe v ligi prvakov najbrž ni mogoče uveljaviti pred sezono 2024/25. FOTO: Matej Družnik

Grosupeljčan je ponovil tudi svoje stališče o spremembi frekvence svetovnih prvenstev na vsaki dve leti. Od leta 1930 namreč organizirajo mundial na vsaka štiri leta, predsednik Fife Gianni Infantino pa želi to leta 2026 spremeniti na vsaki dve leti, torej naslednje SP bi bilo potem leta 2028 in tako naprej.

»Prepričan sem, da se to ne bo zgodilo, ker bi bila to popolna neumnost. Gre za populističen projekt, ki bi uničil nogomet. Povozili bi vsa načela športa, tudi vsa olimpijska načela. Neverjetno je, da lahko nogometna organizacija predlaga, da bi njeni nogometaši vsako poletje igrali enomesečni turnir sredi natrpanega urnika. Pomislite le, kako bi to načelo ženski nogomet. Skupaj z Južno Ameriko temu nasprotujemo, brez nas pa ne more biti svetovnega prvenstva,« je opozoril Infantina predsednik Uefe Čeferin.