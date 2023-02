Na Kras bodo pogledovali tudi iz Maribora in Ljubljane

Jutrišnji veliki derbi v Ljudskem vrtu je že razprodan. Polne tribune, vijolična »vesoljca« Josip Iličić in Žan Vipotnik, izjemna Olimpija s trenerskim mojstrom in debelo prednostjo na lestvici 15 točk pred velikimi tekmeci so razlogi za enega od najbolj spektakularnih največjih slovenskih derbijev.

Ligaški konec tedna bo imel uvod že z današnjimi tekmami 22. kola. V Sežani ga bosta odprla domači Tabor, ki je po presenetljivi zmagi v Domžalah opozoril ambiciozne Celjane. Domači trener Dušan Kosić, ki je Celjane popeljal do prvega in edinega naslova državnih prvakov je še posebej motiviran. Celjani bi se z zmago lahko za 24 ur približali Olimpiji na najmanj 11 točk zaostanka.

Trenerja Tabora Dušana Kosića in Kopra Zorana Zeljkovića čakata težki preizkušnji. FOTO: Matjaž Vertuš/mediaspeed

Sobotni spored bodo nadaljevali nogometaši Radomelj in Mure. Prvi potrebujejo točke v boju za obstanek, drugi za Evropo. Zadnja današnja tekma ponuja tradicionalni primorski derbi v Novi Gorici. Pozimi močno okrepljeni Koprčani po tesnem porazu proti Mariborčanom veljajo za favorite, toda tudi Goričani so si v prvi letošnji tekmi privoščili spodrsljaj. Točka je bila premalo za štirikratne prvake, ki se bodo krčevito borili za obstanek.

Nedeljsko ogrevanje za vrhunec kola bo v Spodnji Šiški, kjer se bosta pomerila poraženca prvega kola.

Prva liga Telemach, 22. kolo

Sobota

CB24 Tabor – Celje

Kalcer Radomlje – Mura

Gorica – Koper

Nedelja

Bravo – Domžale (13)

Maribor – Olimpija (15)