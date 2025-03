Strah je bil odveč, zeleno-beli odpihnili Šiškarje za +9

V nadaljevanju preberite:

V kakšnem stanju so Celjani, ali bi morali biti, je za trenerja Alberta Riero ključnega pomena: v sredo s četrtfinalnim pokalnim dvobojem proti Mariborčanom v Ljudskem vrtu začenjajo peklenski ritem derbijev, nadaljevali ga bodo v nedeljo proti Bravu v Spodnji Šiški, zaokrožili pa naslednji četrtek s prvo četrtfinalno tekmo v konferenčni ligi v Celju proti Fiorentini.

Delni odgovor je dal strelec gola Mario Kvesić. »Nisem srečen, kako smo končali tekmo, rahlo smo padli v ritmu in morali bi zabiti še kakšen gol več. Z več mirnosti bi morali mirno zaključiti tekmo in ne bi smeli dopustiti tekmecu, da dobi občutek, da lahko kaj spremeni,« je bil realen Hercegovec.

»Imamo veliko poškodb, ampak razlog ni sreča, v tej sezoni bomo igrali več kot 60 tekem. V Evropi bomo s Fiorentino igrali 20 tekem, igrali še enkrat več kot drugi tekmeci v Sloveniji. To je tako enostavno, več ko igraš, več tvegaš poškodb. Prav tako imamo sedem reprezentantov. To je veliko stvari, veliko lepih, ker, če me vprašate, jaz bi rad igral igral v vseh tekmovanjih,« je bil iskriv Španec, ki dobro ve, koga bo moral v slovenskem prvenstvu premagati, če bo želel Celjane tudi v naslednji sezon voditi v Evropi.