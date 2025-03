Olimpija oddaljena od cilja deset tekem, videli bomo tri derbije

V nadaljevanju preberite:

Analiza konca tedna v 1. SNL? Nogometaši Olimpije so preboleli poraz pod Kalvarijo in se na izgubljen derbi z Mariborom odzvali šampionsko – najprej so premagali prerojeno Muro, konec tedna v lokalnem dvoboju še Radomljane in pričakujejo Fifin termin za reprezentančne tekme na enaki razdalji pred zasledovalci kot prej – Maribor je s težavo premagal Koprčane, večna tekmeca loči šest točk.

Do konca sezone je le še deset kol, Ljubljančani se torej nahajajo v imenitnem položaju pred zadnjim delom prvenstva, realno in upravičeno lahko merijo na nov naslov prvaka, prvega po enoletnem premoru, ko so morali priznati premoč Celjanom.

Odprto ostaja le še vprašanje, kdo bo dobil dvoboj za prvaka Olimpija-Maribor, drugi so namreč predaleč, de facto tudi Bravo, Celje in Koper. Mariborčani so strli Koprčane šele v zadnjem delu tekme, ko so uveljavili svojo kakovost predvsem El Arbi Soudani, Benjamin Tetteh, mladi vezist Elmaz Bartug in Žiga Repas, ki je vstopil v igro med polčasoma. Papirnati favoriti bodo igrali še trikrat, gre za tekme Maribor – Celje (9. 4.), Celje – Olimpija (26. 4.) in Olimpija – Maribor (3. 5.). Več v članku.