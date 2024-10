Celjani visoko odpravili Turke

Celjski nogometaši so v drugem kolu konferenčne lige pred svojimi navijači kar s 5:1 (3:0) odpravili igralce turškega kluba Bašakšehir. To je njihova prva zmaga v tem tekmovanju, potem ko so uvodoma v gosteh z 1:3 klonili proti noogometašem Vitorie iz Guimaraesa.

V prvem polčasu današnjega dvoboja so za domačo ekipo v polno zadeli Tamar Svetlin (v 5. minuti), Ivan Brnić (30.) in Svit Sešlar (34.), v drugem pa se je dvakrat med strelce vpisal še Armandas Kučys (51. in 77.). Vmes je za turško zasedbo znižal Dimitrios Pelkas (75.).

Celjani imajo tako po dveh tekmah ligaškega dela konferenčne lige tri točke. Čakajo jih še štirje dvoboji, v tretjem kolu bodo 7. novembra gostovali pri Betisu.

Nato bodo 28. novembra gostili Jagiellonio slovenskega nogometaša Dušana Stojinovića, v petem kolu bodo 12. decembra gostovali pri Pafosu na Cipru, v zadnjem krogu ligaškega dela pa bodo 19. decembra doma igrali še proti valižanskim The New Saints.