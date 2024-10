Nič več za učenje, zdaj v lov za osmimi, devetimi ali več točkami

Olimpija in Celje sta dolgo čakala na prvo domačo tekmo v konferenčni ligi in jo naposled dočakala. V drevišnjem 2. kolu bosta imela na papirju lažja tekmeca kot v uvodnem, ki se je za slovenska predstavnika končal s porazom, Olimpije v Heidenheim​u z 1:2, Celja v Guimaraesu z 1:3. Zeleno-beli bodo gostili regijskega nasprotnika Lask iz Linza, Celjani istanbulski Bašakšehir. Le zmagi ohranjata velike možnosti za preboj v osmino finala.

Računice pravijo, da bo za preboj v dodatne kvalifikacije za osmino finala (v dveh tekmah se bodo pomerila moštva, razvrščena od 9. do 24. mesta, neposredno med 16 najboljših se bo uvrstilo prvih osem) treba osvojiti najmanj osem točk, najverjetneje še točko ali dve več. Olimpija in Celje sta del petnajsterice klubov, ki so izgubili prvo tekmo.

Igrišče morda nevarnejši tekmec

Ljubljančani so bili po dveh porazih – prvemu nasploh v sezoni v Nemčiji in takoj drugemu v domačem DP – minuli konec tedna v Lendavi vse prej kot prepričljivi.

»Čeprav smo v Nemčiji izgubili, je motivacija velika, pozitivno ozračje tudi. Tako delujemo od prvega dne,« je razkril vzdušje v moštvu Victor Sanchez, ki je, resnici na ljubo, homogeniziral, uglasil in stabiliziral moštvo po sijajnem poletju. Toda po odličnem prvem delu sezone je zdaj trenutek, ko morajo Ljubljančani iz petnih žil iztisniti vso moč in znanje, da bi bili na obeh frontah uspešni.

»Proti bundesligašu smo tekmovali, torej zmoremo. To je tudi izziv in vabilo za navijače. Ni pa mogoče primerjati tekmecev in tekem. Proračuna sta neprimerljiva, rešitve moramo najti na igrišču. In šteje le to, kako končaš tekmo,« je dal vedeti Sanchez, ki ima naoljen stroj, a premalo lucidnih in spretnih posameznikov s potezo več. V tem obdobju in na tej ravni šteje tudi »fizika«.

Lask je bil v preteklosti dom najboljših slovenskih napadalcev (Sašo Udovič, Milan Osterc, Milivoje Novaković), tudi najboljši Olimpijin strelec v tej sezoni Raul Florucz je bil pred odhodom na hrvaško »mladinec« črno-belih. »Pričakujemo, da bomo igrali tekmo življenja. Zdaj smo se igralci že ujeli in se razumemo na igrišču,« je meril visoko Avstrijec s prefinjeno levo nogo. Največji Olimpijin nasprotnik bi lahko bilo igrišče. »Pogledali smo ga in upam, da bo dobro, vremenska napoved pa ni najboljša,« ni prav žarel od sreče Sanchez.

Lask je v vzponu, trener Markus Schopp je septembra prevzel moštvo in začel s porazom v mestnem derbiju proti »Blue Weiss«, potem pa so »črno-beli« nanizali šest tekem brez poraza. Ljubljančani so v Stožicah v kvalifikacijah vse tri tekme izpeljali v izjemnem slogu in Žitomir, Šerif ter Rijeko izločili s skupnih 10:0.

Brez mentalne priprave

Odlično razpoloženje po zmagovalnem ligaškem trilerju napoveduje še eno dobro nogometno predstavo celjskih nogometašev. A Celjani izzivajo, so igrivi in zato bolj ranljivi. Za Evropo celo preveč, davek plačujejo v obrambi. »Na treningih največ časa posvečamo igri v obrambi, a hkrati imamo najboljši napad,« je branilec David Zec izpostavil tudi pozitivno stran Celjanov, ki so v Evropi na domačih tekmah trikrat zmagali in le enkrat igrali neodločeno.

»Pred nami je sijajna priložnost. To je tekma, ki ne potrebuje mentalne priprave in jo želimo zmagati. Motivacija je visoka,« je Albert Riera sprožil prvi rafal pogledov na dvoboj, v katerem želi, da bi igralci na igrišču pokazali močan značaj, da bi igrali s slogom, močjo in bili boljši od tekmecev.

Victor Sanchez in Albert Riera sta vajena evropskih bitk. FOTO: Matej Družnik/Delo

Stanje se izboljšuje tudi med poškodovanimi igralci. »Tamar Svetlin se je vrnil po poškodbi gležnja, Marku Zabukovniku manjkajo le tekmovalne minute, Aljaž Krefl bi lahko pomagal v drugem polčasu,« je razkril Španec, ki ima zaradi svojih ostrih in iskriv misli veliko »oboževalcev« tudi med turško sedmo silo.

Svojstven Majorčan se ne boji utrujenosti, le tekme ne želi začeti z mislijo o porazu. »Ko jo nadzoruješ in si premočan, ne čutiš utrujenosti. Le v trenutkih, ko nam ne bo šlo vse od nog, bomo morali biti zelo, zelo zbrani,« je povedal in jasno postavil piko na i. »Vedno, pravim, se pripravljamo za zmago.« Ta bi bila vredna še 500.000 evrov.