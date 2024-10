Celjani po velikem preobratu vendarle do zmage

Celjski nogometaši so težje, kot so pričakovali, prišli do sedme zmage v tej sezoni državnega prvenstva. V 12. kolu 1. slovenske lige so na svojem štadionu Z'dežele po velikem preobratu na koncu vendarle s 4:3 (0:1) strli odpor igralcev Mure.

Prekmurci so z goloma Hrvata Daria Vizingerja (v 8. in 48. minuti) na začetku drugega polčasa vodili že z 2:0. Nepričakovan zaostanek je nato vendarle prebudil gostitelje, ki so v 63. minuti z zadetkom Maria Kvesića iz BiH znižali na 1:2, pičlih šest minut pozneje pa je izenačil Litovec Armandas Kučys.

Celjane je v 75. minuti v vodstvo popeljal Damjan Vuklišević, pet minut pozneje pa je domače vodstvo podvojil Aljoša Matko. Toda proti koncu so morali domači nogometaši vseeno trepetati za zmago, saj je Amadej Maroša v 85. minuti z enajstmetrovke s silovitim strelom v desni zgornji kot približal Muro na gol zaostanka. Za kaj več pa je gostom zmanjkalo časa in natančnosti.

Izidi 12. kola 1. SNL:

Danes:

Celje – Mura 4:3 (Kvesić 63., Kučys 69., Vuklišević 75., Matko 80.; Vizinger 8., 48., Maroša 85. 11-m)

Nafta – Olimpija (17.30)

Koper – Primorje (20.15)

Jutri:

Bravo – Maribor (15.00)

Domžale – Kalcer Radomlje (17.30)