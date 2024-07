Angleži zelo daleč od lovorike, doma jo lovi nevarna Olimpija

Prvi del nove epizode podkasta VAR je v znamenju zaključka evropskega prvenstva in zanimive finalne tekme med Anglijo in Španijio, ki je postregla z dobrim nogometom in zasluženim zmagovalcem. »O tem ni nobenega dvoma, tu ni kaj dodati, čeprav bi si sam želel na vrhu koga drugega, predvsem Anglijo. Pa ne zato, ker bi navijal zanjo, preprosto zato, ker bi že bil čas, da so nagrajeni za svoje ogromno vlaganje v nogomet,« pravi Gorazd Nejedly.

Delov poročevalec iz Nemčije Jernej Suhadolnik je bil nad zadnjim dejanjem navdušen. »Organizacija je bila na vrhunski ravni, v Berlinu je bilo bolje kot v Frankfurtu, Stuttgartu in drugih mestih, kjer smo bili v zadnjem mesecu dni. Navijači so se res vedli zelo korektno, tudi logistika je delovala bolje kot vsaj na petih minulih evropskih prvenstvih. Po finalu si srečen, če domov prideš pred 4. uro zjutraj, tokrat pa prometnega zamaška ni bilo,« je strnil vtise iz Berlina.

Tokratna ekipa podkasta VAR je govorila o euru, slovenski reprezentanci, DP in Evropi. FOTO: Luka Maček

Čeprav je Anglija igrala v finalu, je »bila pravzaprav ekstremno daleč od lovorike,« meni Suhadolnik. In koga sta Delova komentatorja izbrala za igralca prvenstva? »Večina bivših nogometašev je izbrala Rodrija in ne drznem si, da se ne bi strinjal z njimi, čeprav sem kolebal med njim in Danijem Olmom,« dodaja Suhadolnik, z izborom se je strinjal tudi Nejedly.

Celje ima strahovito močno ekipo, občutek imam, da bi bili enako dobri tudi, če bi zamenjali pet, šest igralcev. Po drugi strani pa je tukaj Olimpija, mesec dni so delali v miru, v klubu se že pozna ta pozitivni vpliv španske nogometne igre in Victorja Sancheza in mislim, da je potihem prav Olimpija prvi favorit za naslov prvaka. Gorazd Nejedly

V drugem delu smo pogledali še na slovenske zelenice in na boj slovenskih klubov za Evropo. »Maribor na prvi tekmi v Bolgariji ni bil slab, čeprav je izgubil, težava pa je, da celotna igra sloni le na enem igralcu,« (pre)veliko vlogo Josipa Iličića izpostavlja Nejedly. Kaj pa boj za naslov prvaka, ki se začenja že ta konec tedna (petek, 20.15, Olimpija – Primorje)? Več izveste v podkastu.