Šampionski pohod Celja lahko upočasnijo, a ne tudi ustavijo, le zeleno-beli

V nadaljevanju preberite:

Kdo še lahko ustavi Celjane na poti do naslova državnega prvaka v nogometu, drugega po letu 2020? Nihče ali pa zelo, zelo težko še kdo! Ta kdo bi lahko bili branilci lovorike – igralci Olimpije, ki bodo spomladanski del sezone začeli z ogromnim zaostankom desetih točk. Zakaj so bili Celjani tako prepričljivi v jesenskem delu prvenstva, ki so ga začeli s trenerjem Albertom Riero, nadaljevali pa z Damirjem Krznarjem. Kako uspešna sta bila trenerja in kdo so bili najvidnejši igralci v odlično uigranem orkestru, ki je jeseni izgubil le dve tekmi. Koliko točk pa so Celjani osvojili v derbijih najboljših štirih?