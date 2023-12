Le še dve tekmi v 1. SNL: najprej v Rogaški, zadnje dejanje v Celju

Sobota prinaša zaostali tekmi 17. kola slovenskega nogometnega prvenstva v Rogaški in Celju. To bo tudi zadnje dejanje prvega dela sezone v 1. SNL. Vodstvo tekmovanja je namreč zaradi slabega prilagodilo tekmovalni koledar. Konec tedna bi resda morali igrati tekme 20. kola Prve lige Telemach, vendar bodo tega igrali spomladi. Pari 20. kola so sicer Domžale - Bravo, Koper – Kalcer Radomlje, Maribor – Aluminij, Celje – Mura in Olimpija – Rogaška.

Prva liga Telemach, 17. kolo :

Domžale – Kalcer Radomlje 3:0 (400; Nuhanović 4., avt) Krstovski 29., 46.)

Bravo – Mura 2:0 (400; Pečar 12., Kerin 62.)

Maribor – Olimpija 3:1 (8000; Jakupović 4., 11-m, Repas 6., 22.; Nukić 93.,11-m)

Rogaška – Aluminij (13.00)

Celje – Koper (15.00)