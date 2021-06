Čerčesov si je kokakolo odprl kar sam, Jarmolenko čaka na klic pokroviteljev

Na evropskem prvenstvu v nogometu so se v zadnjem tednu zvrstili »protesti« nekaterih nogometašev, ki so tako kot portugalski zvezdnikumaknili steklenice pijač, ki predstavljajo glavne pokrovitelje turnirja. Tem je v bran stopila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki je v pismu nacionalnim zvezam, ki sodelujejo na euru 2020, opozorila, da so sponzorski prihodki ključnega pomena za uspešno izvedbo prvenstva stare celine in da naj glede vedenja na novinarskih konferencah govorijo s svojimi nogometaši.Ameriški proizvajalec pijač je podpornika našel tudi v precej neobičajni obliki: ruski selektorje namreč pred svojo novinarsko konferenco srkal požirke iz steklenice kokakole, ki jo je v slogu izkušenega gostilničarja odprl brez pomoči odpirača. Ob vprašanju, če je videl, kaj je storil Ronaldo, ki je po umiku steklenic z rdečo etiketo tudi mahal s plastenko vode, je zgolj skomignil z rameni.Še bolj navihan je bil najboljši igralec četrtkove tekme med Ukrajino in Severno Makedonijo, ukrajinski napadalec, ki je steklenice kokakole in piva potegnil k sebi in dejal: »Lahko nekaj storim? Videl sem, kako je Ronaldo nedavno umikal steklenice kokakole ... Postavil bom kokakolo tu spredaj, postavil bom Heineken. Fantje, kontaktirajte me! (smeh)«