Cesarja na mariborski klopi zamenjal Tanrivermis

Potem ko je vodstvo nogometnega prvoligaša Maribor pred dnevi sporočilo, da nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Cesar ni več glavni trener, je danes objavilo njegovo zamenjavo. Novi trener vijoličastih je 35-letni Turek Tugberk Tanrivermis, so na spletni strani zapisali Mariborčani. Turek bo prvi trening z moštvom opravil v petek, ko bodo vijoličasti začeli priprave na novo sezono.

»Zelo smo veseli, da se nam je v vlogi novega trenerja pridružil Tugberk. Ima izjemno strast in navdušenje, njegove ambicije pa so usklajene z našimi. Verjamem, da imamo pravega trenerja, ki bo našo ekipo popeljal naprej in ponudil moštvo, ki bo omogočilo igro, ob kateri bodo navijači uživali,« je ob tem med drugim dejal prvi mož Maribora Acun Ilicali.

Trenerju se bosta kot najtesnejša sodelavca pridružila tudi Albin Sheqiri, 31-letni Šved s kosovskimi koreninami, in Joao Pedro Barata Salgado, 44-letni Portugalec.

Preostali člani strokovnega štaba bodo Srđan Prodanović in Milan Vulović kot kondicijska trenerja, Mitja Pirih in Jasmin Handanović bosta zadolžena za delo z vratarji, Tadej Pirtovšek pa bo tudi v prihodnje opravljal vlogo analitika.