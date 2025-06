Na Brdu bo zavel nov veter, toda nikogar se ni treba bati

V nadaljevanju preberite:

Trije meseci ločijo slovensko nogometno reprezentanco do ključnih tekem leta 2025, torej do začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. To je še daleč, bi rekel optimist, marsikaj je mogoče izboljšati. V resnici bo imel selektor Matjaž Kek do bitke s Švedsko na voljo tri treninge, bi odvrnil pesimist. Realist bi raje povzel videno v zadnjem času: Slovenija deluje dobro, njena igra ima rep in glavo. Marca je bila boljša od Slovaške, junija od Luksemburga in prvič doslej od BiH, brez strahu lahko pričakuje zahtevno merjenje moči s Švedsko, Švico in Kosovom.

• Kaj razkriva analiza letošnjih tekem nogometne reprezentance Slovenije?

• Kdo bo zapolnil vrzel v štabu po odhodu Dejana Kopasića in že prej Boštjana Cesarja?

• Kaj se nam obeta septembra in je znano že danes?