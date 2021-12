Conteja v bitki za finale čakajo stari znanci

Tottenham je po hudih težavah z okužbami, ki so Londončanom (zaenkrat) odnesle tudi napredovanje v izločilne boje konferenčne lige, storil velik korak k tako težko pričakovanemu prvemu kosu srebrnine po letu 2008. Spursi so na četrtfinalnem obračunu ligaškega pokala z 2:1 na svoji zelenici ugnali mestnega rivala West Ham United, v prvem polčasu sta pred in po izenačujočem zadetku Jarroda Bowna zadela Steven Bergwijn in Lucas Moura.

Varovanci Antonia Conteja se bodo za vstop v finale v dveh tekmah udarili s še enim mestnim rivalom, Chelseajem, ki je brez številnih okuženih nogometašev slavil na gostovanju pri bližnjem sosedu Brentfordu (2:0). V zaključku dvoboja sta zadela Pontus Jansson (avtogol), z enajstih metrov pa Jorginho, varovanci Thomasa Tuchla pa so vknjižili šele drugo zmago na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih.

Za modre so dvoboj začeli številni mladi nogometaši, Tuchel je šele v drugem polčasu v igro poslal denimo Christiana Pulišića, Jorginha, Reecea Jamesa, Masona Mounta in N'Goloja Kanteja, zdaj pa bo upal, da bo lahko za pomembna dvoboja z nekdanjim trenerjem Chelseaja in njegovim Tottenhamom lahko računal na več izkušenih nogometašev v lovu za svojo že tretjo lovoriko na klopi modrih. Conte je s Chelseajem seveda proslavil državni naslov. leta 2017, leto kasneje je predčasno končal sodelovanje s klubom s Stamford Bridgea sredi priprav na novo sezono.

Klopp: Če bi moja sporočila kaj pomagala ...

»To je bil briljanten rezultat glede na okoliščine, postavo in situacijo. Nekateri fantje, ki so igrali, so še mladci, nekateri ostali pa v nogah niso imeli veliko minut, a so stopili v ospredje na težkem gostovanju,« je bil zadovoljen Tuchel, ki je z varovanci v tej sezoni iz Brentforda komaj izvlekel celo kožo že v prvenstvu, ko je modre z več odličnimi posredovanji rešil vratar Edouard Mendy.

V drugem polfinalu se bosta pomerila Arsenal in Liverpool, ki je po veliki drami na domačem Anfieldu izločil Leicester City po izvajanju najstrožjih kazni (3:3). Diogo Jota je izvedel odločilni strel z bele pike za končnih 5:4, potem ko je Liverpoolčane pred porazom v praktično zadnjem napadu rešil Japonec Takumi Minamino. Leicester je z goloma Jamieja Vardyja v prvem polčasu že vodil z 2:0, nato tudi s 3:1, a so se rdeči vseeno vrnili za veliko zmago.

»Resnično, resnično sem vesel. Resnično sem zadovoljen s predstavo, duhom in miselnostjo ter veliko trenutkov tudi z nogometom,« je dejal domači strateg Jürgen Klopp. Zadeli so še James Maddison za goste in Jota ter Alex Oxlade-Chamberlain za domače. V »loteriji« enajstmetrovk je imel Minamino že priložnost, da Liverpool pošlje v polfinale, a je žogo poslal čez prečko, nato pa je Caoimhin Kelleher ustavil Ryana Bertranda, Jota pa ni grešil.

»Žreb nam je namenil Arsenal, meni je to v redu, igrali bomo tam in videli, kdo je boljši,« je še dodal Klopp in spet opozoril na težke razmere, ki vladajo v angleškem nogometu. »O zdravju igralcev ne govorim samo letos, o tem govorim že šest let in morda še dlje. Če bi stvari, ki jih izrečem, bolj pomagale, bi jih pogosteje izgovarjal. A ne pomaga. S temi sporočili lahko ustvarim le naslove. Ti pa nikoli ne dosežejo pravih naslovnikov,« je dodal nemški trener.

Arsenal je že v torek visoko ugnal Southampton v Londonu (5:1), s hat-trickom se je izkazal 22-letni napadalec Eddie Nketiah.