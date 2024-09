Cristiano Ronaldo objokan s Slovenijo, navdušen s Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

V tem času mineva sedem let od dvoboja med Mariborom in Liverpoolom v ligi prvakov, to je bila tudi zadnja sezona paradnega tekmovanja Uefe s slovensko udeležbo. Pred tekmo z Angleži je odmevala izjava športnega direktorja Štajercev Zlatka Zahovića, ki je na vprašanje o tedanjem trenerju rdečih Jürgnu Kloppu odgovoril: »Občinstvo ga obožuje, mediji tudi. To je zanj zelo pomembno. Mora biti vrhunski trener, a takšni običajno osvajajo zelo malo. Capello, Mourinho in Conte so z občinstvom na 50-50, toda veliko osvajajo. Bo pa Klopp zelo dobrodošel v Mariboru. Ima karizmo, osvaja s pozitivno energijo. A to je nekaj, nekaj drugega pa so lovorike.«

Ko so nemškega trenerja vprašali za komentar, je bil veliko krajši: »Torej sem karizmatični in zabavni poraženec. Hvala vam. Nimam komentarja.« Najbrž je imel Zahović prav, Klopp je v devetih letih na klopi Liverpoola osvojil dve pravi lovoriki, toda na prvo – zmago v finalu lige prvakov – je čakal štiri leta, eno leto pozneje je končal sušo še v premier league. A »Zaho« je obenem dregnil v osje gnezdo – Klopp je nabrusil svoje fante, Štajerci so na svojem štadionu pokasirali sedem golov (0:7)!