Živa legenda ​​Cristiano Ronaldo v Ljubljani kot nekoč Eusebio

»Bili smo veseli, vendar je ostal grenak priokus. Nič nam ni pomagalo, da smo Portugalce nadigrali, saj nismo zmagali. Eusebio ni blestel, je pa na trenutke z nekaterimi izjemnimi potezami pokazal, zakaj sodi med nogometne velemojstre. To je bila dotlej naša najtežja mednarodna preizkušnja in očitno smo plačali davek na neizkušenost.«

Tako je Brane Oblak, najboljši slovenski nogometaš vseh časov, v svoji knjigi z enakim naslovom opisal spomin iz leta 1970 na prvo tekmo Olimpije in Benfice (1:1) v 1. kolu tedanjega pokala pokalnih zmagovalcev. Za mlajše bralce: Uefa je nekoč ugledno tekmovanje PPZ leta 1999 integrirala v pokal Uefa, slednjega pa deset let pozneje v evropsko ligo (Uefa Europa League). Na štadionu za Bežigradom je tedaj zabil prvi gol prav legendarni Črni biser Eusebio, dobrih 20.000 navijačev pa je nato z golom potešil Ivan Pejović. Eusebio na povratni tekmi ni ničesar prepustil naključju, Ljubljančanom je zabil pet golov (!), Vili Ameršek je le ublažil končnih 1:8 v tekmi s tedaj dominantno nogometno ekipo na stari celini.

V Ljubljani se je pozneje zvrstilo več nogometašev, ki so bili v tistem trenutku med najboljšimi na svetu, v članku preverite njihova imena in njihove vloge. Cristiano Ronaldo bo le zadnji med njimi. Rojeni zmagovalec, garač brez primere, profesionalec, perfekcionist in družinski človek, ki rad priskoči na pomoč tudi drugim, je pravi zgled za najmlajše, saj mu prav nič v življenju ni bilo podarjeno. Ljubljana še ni videla tako popolnega nogometaša. Če bi se razpletlo kot pred 54 leti za Bežigradom – z golom najboljšega nogometaša na svetu in neodločenim rezultatom –, bi bili zadovoljni tudi Slovenci. Več v članku.