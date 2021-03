Ključni dnevi za Atletico: Oblak mora zdržati, četudi brez rokavic

V nadaljevanju preberite:

Le redko kateri konec tedna dvigne na noge toliko privržencev nogometa, kot jih bosta letošnji prva sobota in nedelja v marcu. Na sporedu soderbiji Atletico Madrid vs. Real Madrid, Bayern vs. Borussia Dortmund in Manchester City vs. Manchester United. Analizirali smo njihove položaje na lestvici in temeljito prečesali njihovo finančno poslovanje v zadnjih petih letih. Zanimive ugotovitve!