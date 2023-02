Slovenci brez ogrevanja: najprej derbi v Stožicah, nato v Celju

Takoj v uvodni tekmi 21. kola Prve lige Telemach bo ob 15. uri igrala vodilna Olimpija, ki se bo v mestnem obračunu merila z Bravom. Prav Olimpija je ob izraziti točkovni prednosti v vlogi favorita za naslov, iz ozadja bodo napadali Koper, Celje in Maribor.

V jesenskem delu je Olimpija zbrala 48 točk, Koper 35, Celje 34 in Maribor 33, sledita Domžale in Mura s po 31 točkami, Bravo je pri 22 točkah, v spodnjem razredu in boju za obstanek pa so Gorica, Radomlje – oba po 13 točk – ter Tabor iz Sežane z 12.

V soboto bo še tekma med močno okrepljenim Celjem in Muro, začela se bo ob 17.30. V nedeljo bodo igrali še ob 13.00 Gorica in Radomlje, ob 15.00 Koper in Maribor, ob 17.30 pa še Domžale in Tabor iz Sežane. Prvenstvo se bo s 36. kolom končalo predvidoma 20. maja.