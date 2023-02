Brez denarja je le Zlatko Zahović ustvaril veliko zgodbo

V nadaljevanju preberite:

Tujci v vlogi upravljavcev, plačnikov ali ključnih soustvarjalcev v Sloveniji še niso prepričali navijačev ali širšega športnega občinstva. Razen tu in tam kakšnega tekmovalnega, a redkega uspeha, si ne morejo pripisati velikih zaslug za uspehe, zato se je tudi pri celjsko-ruskem sodelovanju pojavlja naslednje vprašanje: Zakaj in do kdaj? Drugo polno sezono glavne nogometne niti Celja vlečejo ruski vlagatelji, ki jih zastopa direktor Valerij Kolotilo. Tudi prva po naslovu prvaka 2020/21 je že imela ruski pridih, a šele minula je pomenila dokončen vstop v 1. SNL, ki je prinesla tudi prvo bridko razočaranje. Toda celjska zgodba je šele na začetku dolge, dolge poti, kot je zatrdil 52-letni Moskovčan.