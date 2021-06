Danski legendi razočarani nad Uefo, Eriksen ostaja v bolnišnici

Legendarni danski nogometaš Michael Laudrup je ostro kritiziral odločitev Evropske nogometne zveze (Uefa) ki je po posvetu z nogometaši odločila, da se bo tekma skupinskega dela evropskega prvenstva med Dansko in Finsko le dobro uro po tem, ko je srčni zastoj na zelenici doživel danski vezist Christian Eriksen, nadaljevala. Eriksen je obležal na zelenici in sledilo je večminutno oživljanje, Danci in Finci pa so tekmo nato še isti večer dokončali. Finska je z golom Joela Pohjanpala v drugem polčasu slavila zgodovinsko zmago z 1:0.



»Ko se zgodijo takšne stvari, je to agonija za nogometaše, v takšnem stanju ne morejo trezno sprejemati pomembnih odločitev,« je bil v studiu TV3 nezadovoljen Laudrup.



Uefa naj bi ekipama ponudila dve možnosti: da se po dobrih novicah iz bolnišnice, kjer je bil Eriksen že pri zavesti in naj bi se tudi pogovarjal z reprezentančnimi kolegi, tekma nadaljuje ob 20.30 s preostankom prvega polčasa, ali pa da se dvoboj prestavi na 12. uro v nedeljo. Laudrup meni, da je bila odločitev za dokončanje tekme »povsem nerazumna«.



»Dali so jim možnost, ki niti ni možnost. Boste igrali po tem velikem šoku ali igrali jutri ob 12. uri? Oprostite, to sploh ni nikakršna izbira,« je bil jasen nekdanji zvezdnik Barcelone in madridskega Reala. »Ne moreš sprejeti takšne odločitve tako kmalu po tako čustvenem dogodku, menim, da je ravno zato ta poteza tako slaba. Uefa bi lahko rekla: "Nocoj gotovo ne bomo igrali." Menim, da je bilo to slabo. Neverjetno se mi zdi, da bi lahko igralci takšno odločitev podprli, glede na to, kakšna čustva so v tistih trenutkih doživljali.«

Schmeichel o smešni odločitvi

Pridružil se mu je tudi danski vratarski velikan Peter Schmeichel, čigar sin Kasper Schmeichel je branil na tekmi v Københavnu.



»Ta odločitev Uefe je bila smešna. Zgodilo se je nekaj kroznega, oni pa so jim dali na voljo, da lahko odigrajo zadnjih 55 minut ali pa se vrnejo jutri (v nedeljo, op. a.) ob 12. uri. Kakšna odločitev pa je to? Rezultat je v tem primeru povsem nepomemben. Le kako so lahko igrali?« se je za BBC Radio 5 Live čudil Schmeichel.



»Moraš se vrniti v hotel, v primeru Danske je oddaljen 45 minut od stadiona, gotovo ne boš spal, ker te nekaj takšnega močno prizadene, to je jasno, nato pa se moraš ob osmih zjutraj spet usesti na avtobus in se odpeljati, da bi odigral preostanek tekme. To ni nobena možnost, to je smešna odločitev Uefe, ki bi morala poskušati situacijo rešiti malce drugače. Lahko bi izkazala vsaj nekaj sočutja. Tega niso storili. Ne vem, če je obstajala še kakšna druga možnost, toda ... Ob 12. uri? Zakaj moramo v obzir vzeti urnike prenosov na televizijah? Če so igralci prišli na igrišče, so morali vedeti, da je s Christianom vse v redu, to pomeni, da je živ in da je z njimi govoril. Vedeli so, da je z njim vse v redu. A zelo je bilo težko gledati in ne morem razumeti te odločitve.«

Stanje ostaja stabilno

Danska nogometna zveza (DBU) je sporočila, da je stanje nogometaša stabilno, zaenkrat še ostaja v bolnišnični oskrbi.



»Danes zjutraj smo govorili s Christianom Eriksenom, ki pozdravlja svoje soigralce. Njegovo stanje je stabilno, v bolnišnici pa bodo opravili še nekaj preiskav,« je DBU sporočila preko Twitterja.



Dodali so, da so bili nogometaši in člani strokovnega štaba deležni psihološke pomoči in si bodo po včerajšnjem incidentu še naprej stali ob strani. V luči sobotnega dogajanja je zveza odpovedala nedeljski trening reprezentance in medijske dejavnosti.

Lukaku zbral misli in mu posvetil oba gola

Skoraj sočasno z nadaljevanjem tekme v Københavnu se je začela tekma skupine B v Sankt Peterburgu, kjer sta se pomerili domača Rusija in Belgija. V vrstah belgijske izbrane vrste je bilo kar nekaj nogometašev, ki zelo dobro poznajo Eriksena, strelec dveh golov (Belgijci so zmagali s 3:0) Romelu Lukaku je bil v minuli sezoni tudi njegov klubski soigralec. Po tem, ko je dosegel prvi gol, je stekel pred objektiv ene od kamer in zaklical: »Chris, rad te imam!«



»Res se mi je bilo težko zbrati. S Christianom preživim več časa kot z lastno družino,« je dejal Lukaku, ki je v Sankt Peterburgu postal najboljši strelec belgijske reprezentance v zgodovini evropskih prvenstev. A tega ni omenjal nihče. »Potočil sem tudi nekaj solz, saj sem razmišljal o njegovi družini, otrocih, dekletu, starših, sestri ... Veliko časa sva preživela skupaj, skupaj sva zmagovala. Ko sem videl, kako je padel, medtem ko je branil barve svoje države, je bilo zelo težko zame ...« je na novinarski konferenci na stadionu Krestovski dodal Lukaku.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: