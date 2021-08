De Bruyne, Jorginho in Kante kandidati za nogometaša leta

Evropska nogometna zveza (Uefa) je razkrila imena zadnjih treh nominirancev za najboljšega igralca leta po njenem izboru. V igri za prestižno priznanje, ki ga bodo podelili 26. t. m. ob žrebu skupin za ligo prvakov, so ostali Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City), Italijan Jorginho in Francoz N'Golo Kante (oba Chelsea).



Tri najboljše so izbrali selektorji 24 reprezentanc z evropskega prvenstva, 80 trenerjev klubov, ki so igrali v skupinskem delu lige prvakov in evropske lige, in 55 novinarjev, po eden iz vsake Uefine članice. Trenerji niso smeli glasovati za igralce iz svojih ekip.

Med trenerji Gurdiola, Mancini in Tuchel

Najboljše tri igralke pa so izbrali trenerji klubov iz osmine finala lige prvakinj skupaj s selektorji 12 najvišje uvrščenih reprezentanc ter 20 novinarjev. Izbrali so tri igralke Barcelone, zmagovalke lige prvakinj. To so Nizozemka Lieke Martens ter Španki Jennifer Hermoso in Alexia Putellas.



Za trenerja leta so v igri za priznanje ostali Španec Pep Guardiola (Manchester City), selektor Italije Roberto Mancini in Nemec Thomas Tuchel (Chelsea).



Podelitev priznanj bo prihodnji četrtek v Istanbulu.

