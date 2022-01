Déjà vu v Bergamu: nasprotnik je spet covid

Serie A je nekaj časa uspešno plula skozi omikronsko obdobje, a težave, ki so že večkrat močno okrnile spored v angleški premier league, so zdaj treščile ob italijansko obalo.

»Po zmedi še več zmede,« se je glasil komentar vplivnega športnega dnevnika La Gazzetta dello Sport, ki je komaj predelal četrtkov spored tekem 20. kola, že se mora pripraviti na nabito poln urnik nedeljskega 21. kola. A vseh tekem zaradi izbruhov okužb z novim koronavirusom gotovo ne bodo odigrali, nemogoče bo izvesti dvoboje Cagliari – Bologna, Torino – Fiorentina in Udinese – Atalanta, ki jo z Josipom Iličićem na čelu že tako čaka pester februar z evropsko ligo. Bergamčani v novem letu še niso dobili priložnosti v serie A in obeta se jim hud glavobol z igranjem preloženih tekem v neprijetnih terminih, medtem ko na četrtem mestu ostajajo povsem v stiku z vodilnimi klubi na lestvici.

95 primerov okužbe z novim koronavirusom so že do torka našteli v serie A

»Všeč mi je ideja, da bi klubi z vrha ob koncu sezone odigrali play-off za naslov. Znašli smo se v težki situaciji, ki pa smo jo pred dvema letoma že prebrodili in tudi tokrat jo bomo,« je iz Bergama, nekoč epicentra novega koronavirusa, sporočil trener Atalante Gian Piero Gasperini. Bergamčani naj bi se v kratkem okrepili z zanimivim nogometašem, krilnim napadalcem Sassuola Jeremiejem Bogajem, ki bi z 22-milijonsko odškodnino postal najdražja okrepitev v zgodovini kluba.

INFOGRAFIKA: Delo

O razpletu nekaterih tekem bi lahko odločali kar za zeleno mizo. Venezia Domna Črnigoja je denimo v četrtek že pripotovala v Salerno (564 km zračne razdalje), a so tekmo odgovorni v zadnjem hipu odpovedali. Upajmo, da bodo imeli Benečani več sreče ta konec tedna, ko jih bo obiskal drugouvrščeni Milan, ki je novo leto odprl z lepo domačo zmago nad Romo s 3:1. Po tekmi, Zlatan Ibrahimović je pri izidu 3:1 zapravil tudi enajstmetrovko, so spet odmevale besede koga drugega kot Joseja Mourinha. »Pred tremi leti sem dobil ponudbo Milana. Tri dni sem razmišljal, a zelo sem zadovoljen, da sem se odločil kot sem se,« je izjavil Mourinho, navijači Milana, ki so nekdanjega mestnega rivala glasno izžvižgali, so mu v en glas vrnili: »Hvala bogu!« Roma bo tokrat gostila Juventus, čigar zmagoviti nalet je v Torinu sredi tedna ustavil Napoli (1:1), prvak Inter bo s tekmo zaostanka vrh lestvice branil doma proti Laziu.

Generalki za clasico

Vrh lestvice v Španiji pripada madridskemu Realu, ki bo po neprepričljivem uvodu v novo leto tokrat na Bernabeuu pričakal že tradicionalno neugodnega gosta – Valencio. Vodi jo nekdanji trener Getafeja Jose Bordalas, prav Getafe pa je pred dnevi poskrbel za prvi šok novega leta z domačo zmago nad slovitim kraljevim klubom. Atletico in Barcelona bosta gostovala, Jan Oblak in soigralci pri Villarrealu, Katalonci pa v Granadi, kjer bi jih lahko v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, razveselil povratek nekaterih vidnih posameznikov (Memphis Depay, Pedri). Sredi prihodnjega tedna sledi superpokalni el clasico v Savdski Arabiji.

Najmočnejši angleški klubi bodo igrali tekme tretjega kola pokala FA, večina proti nižjeligašem, morda najodmevnejši par je ponedeljkov – na Old Trafford bo za tekmo z Manchester Unitedom birminghamsko Aston Villo pripeljal Steven Gerrard, dolga leta kapetan osovraženega Liverpoola.