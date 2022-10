Delavci v kuhinji slovitega kluba že več mesecev brez plač

Nemški tabloid Bild je objavil zanimivo dogajanje v taboru nogometnega kluba Bayern. Delavci v kuhinji bavarskega kluba so namreč začeli stavkati zaradi neizplačila plač za nekaj mesecev nazaj. Po informacijah Bilda neposredni krivec za nastali položaj ni neposredno Bayern, pač pa glavni kuhar, prek katerega so bili plačani pomožni kuharji in drugo osebje v kuhinji.

Dolgoval naj bi več kot dva milijona evrov

Glavni klubski kuhar Alfons Schuhbeck je namreč obtožen za davčno prevaro in utajo davka v višini več milijonov evrov, posledično so mu davčni organi blokirali vse račune. Delavci v kuhinji so imeli sklenjene pogodbe s podjetjem Schuhbeck, ki se je – mimogrede – večkrat pojavljal v oglasnih spotih Bayerna.

Schuhbeck naj bi davčni upravi dolgoval prek dva milijona evrov. Iz kluba so sporočili, da so zaskrbljeni za delavce in nastali položaj in želijo, da Schuhbeck čim prej poravna finančne obveznosti do zaposlenih v kuhinji.