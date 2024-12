Delius: Raul Florucz nas ne bo zapustil za manj kot pet milijonov evrov

Adam Delius, predsednik Olimpije, ne skriva zadovoljstva nad zdajšnjim zeleno-belim moštvom. V tej sezoni z goli še posebej blesti Raul Florucz.

»Med nama z Raulom se je razvil poseben odnos. Pred začetkom sezone me je prosil, da bi mu dovolil oditi drugam, saj je imel izjemno ponudbo. Rekel mi je, da bi lahko z denarjem, ki bi ga dobil, preskrbel družino, ki ga je vedno podpirala. Rekel sem mu takole: »Poglej, dobili smo te zastonj, na mizi pa imamo zate ponudbo v višini 2,5 milijona evrov. A te ne pustim tja, ker je to napačen klub zate.« Če bi bil evropski, bi ga verjetno spustil, tako pa ... No, Raul je nato zablestel v vsem sijaju in potem so se mu odprla različna vrata – tudi reprezentančna, saj je prejel vabili za igranje v romunski in avstrijski vrsti. Kamorkoli bo že šel, povsod bo dodana vrednost. On si želi le igrati, zabijati gole in podajati; to je njegov svet. Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, bo imel še sijajno kariero,« se je v ekskluzivnem pogovoru za Delo razgovoril Delius.

Niti najmanj ne dvomi o tem, da bo Florucz prinesel Olimpiji naslednjo najvišjo odškodnino. »Ne bo nas zapustil za manj kot pet milijonov evrov, prestopil pa bo v velik klub. In že sedaj sem zelo vesel zanj. Trenerju sem obljubil, da med sezono ne bom prodal nobenega igralca. Naredil sem le eno izjemo, saj sem dal Timiju Maxu Elšniku roko, da bo lahko odšel. Drugi pa zdaj niso naprodaj. Imamo namreč lepo priložnost, da se uvrstimo v osmino finala konferenčne lige, če bomo enkrat tam, si bomo želeli tudi v četrtfinale. Seveda bi radi osvojili tudi naslov slovenskega prvaka. Vsega tega ne bomo dosegli, če bomo prodali katerega od igralcev,« je o tem še povedal predsednik Olimpije.