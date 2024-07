Demiral pod preiskavo Uefe zaradi Sivih volkov

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprožila preiskavo proti turškemu reprezentantu Merihu Demiralu, potem ko je gol proslavil s tako imenovanim volčjim pozdravom. Uefa je sporočila, da gre za domnevno neprimerno obnašanje 26-letnika. Če bo Demiral kaznovan, se lahko sooči s prepovedjo nastopa na prihajajoči četrtfinalni tekmi proti Nizozemski.

FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Po svojem drugem golu v Leipzigu je Demiral z obema rokama oblikoval znak in simbol Sivih volkov ob zmagi z 2:1 v osmini finala proti Avstriji. Podporniki desničarskega ekstremističnega gibanja Ülkücü, ki ga nadzoruje Zvezni urad za varstvo ustave v Nemčiji, so znani kot Sivi volkovi. V Turčiji je skrajna nacionalistična stranka MHP njen politični predstavnik in partner v zavezništvu z islamsko konservativno stranko AKP predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Demiral je pojasnil, da je tak način praznovanja povezan z njegovo turško identiteto. Aktivisti za človekove pravice so tak način proslavljanja kritizirali. Turčija bo v soboto v Berlinu igrala za uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva.