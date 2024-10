Derbi Slovenije in Norveške v Ljubljani bo štel trojno

V nadaljevanju preberite:

Manj kot dva tedna sta do nove akcije slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju, ko bo selektor Matjaž Kek vnovič zbral jato za dve tekmi v Uefini ligi narodov. Novembrski tekmi v Stožicah in na Dunaju bosta dodatno pomembni, v derbijih z Norveško in Avstrijo bo namreč na mizi največ po zgodovinskem euru v Nemčiji.

Zakaj bo novembrski derbi Slovenije in Norveške dodatno pomemben? Ne gre le za obstanek v ligi narodov B ali celo za zgodovinsko napredovanje v ligo A (2. in 3. mesto v skupini namreč prinašata dodatni tekmi po načelih A3/B2 in B3/C2). Položaj v ligi narodov bo namreč neposredno odločal o uvrstitvi posamezne reprezentance v jakostni boben pred žrebom evropskega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo čez dve leti v ZDA, Mehiki in Kanadi.

V Stožicah bo torej 14. novembra »na mizi« več, kot se zdi, še kako dobro bi se bilo izogniti ekipam iz drugega bobna, eno močnejšo bo namreč Slovenija tako ali tako dobila iz bobna 1 (ta čas Francija, Španija, Anglija, Belgija, Portugalska, Nizozemska, Italija, Hrvaška, Nemčija, Švica, Danska in Avstrija). Več v članku.