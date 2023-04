Derbi v Rimu le uvod v zgodovinsko rajanje v Neaplju

Prebivalci Neaplja odštevajo ure do nedeljskega derbija s Salernitano (15), v katerem bi si lahko Napoli že zagotovil prvi naslov italijanskega prvaka po letih 1987 in 1990, ko je prinesel klubu dva »scudetta« legendarni Diego Maradona. Napoli beži za 17 točk Laziu, ki bo v nedeljo v enem od derbijev kola gostoval pri Interju (12.30), do konca je le še sedem kol.

Sobota prinaša derbi med Romo in Milanom na rimskem olimpijskem štadionu (18), na katerem sta kluba vselej prikazala privlačen nogomet. Če je boj za prvaka že odločen, pa je dramatično v boju za ligo prvakov, ki je strahovito negotov. Pogled na lestvico serie A je namreč dovolj zgovoren, ob tem naj bi Juventus dobil novo kazen bodisi v Italiji bodisi v Evropi, kjer njegov primer obravnava Uefa.

Navijači v Neaplju. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Italijanski mediji izpostavljajo trenerja Rome Joseja Mourinha, ki prav letos »praznuje« dvajset let bojevanja z AC Milanom. Dvoboj je začel na klopi Porta, nato Interja in madridskega Reala, v zadnjih letih vodi Romo. Z Rimljani še ni premagal rdeče-črnih: januarja je bilo na San Siru 2:2, lani 3:1 za Milan, oktobra 2021 pa so bili v Rimu prav tako uspešnejši gostje (1:2). Nedelja prinaša še derbi med Interjem in Laziem.