Deset evropskih orožij za prvi naslov v Aziji, Srbi bi tolažili tudi Messija

V nadaljevanju preberite:

Za nami je prvi del evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Katarju. Ekipe s stare celine so šele leta 2010, ko je v Južni Afriki slavila Španija, prekinile negativno tradicijo – do takrat so namreč Evropejci naslove svetovnih prvakov osvajali le na domači celini. Kako bo ob povratku v Azijo, kjer so zaenkrat priredili le en šampionat, in sicer leta 2002, ko je Brazilija osvojila svoj zadnji naslov z zmago nad Nemčijo v Jokohami? V Katarju se obeta spektakularen turnir, na katerem bo konkurenca tudi zaradi tamkajšnjih odličnih razmer za delo in igro verjetno najbolj izenačena v stoletni zgodovini prvenstev. Prvič bi se lahko tudi zgodilo, da bi na velikem turnirju zaigrali kar tri reprezentance z območja nekdanje Jugoslavije.