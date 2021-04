Dinamo v lovu za športnim in poslovnim podvigom

EvropskaLigaCetrtFinalePari

Norveški organizator igre pri Arsenalu Martin Ødegaard je velik adut trenerja Mikela Artete. FOTO: Adam Davy/AFP

50

milijonov prihodkov v letu 2020 je imel zagrebški Dinamo in tri milijone čistega dobička



Petar Stojanović le, če bo avt Stefan Ristovski

Ajaxov kapetan Dušan Tadić in Davy Klaassen sta bila na zadnjem trenignu pred tekmo z Romo zelo razigrana. FOTO: Robin Van Lonkhuijsen/AFP

Slovenski reprezentant Petar Stojanović (desno) je proti Tottenhamu odlično opravil nalogo v podaljšku. FOTO: Damir Senčar/AFP

Ole Gunnar Solskjær počasi zlaga mozaik pri Manchester Unitedu. FOTO: Oli Scarff/Reuters

Med osmerico četrtfinalistov evropske lige izstopata oba angleška velikana, Arsenal in Manchester United. Njun kapital ju postavlja v vlogo izrazitih favoritov, toda »nebodigatreba« četrtfinalista v podobi zagrebškega Dinama in praške Slavie sta tudi opozorilo za bogatejše in močnejše, češ da ni vse v denarju.Med današnjimi prvimi tekmami, povratne bodo naslednji četrtek, sta iz tekmovalnega zornega kota v ospredju dve: na papirju bolj izenačen med nizozemskim prvakom Ajaxom ter zadnjim italijanskim predstavnikom v Evropi in velikanom brez lovorike Romo ter med Dinamom in Villarrealom.Ajax se je ob Manchester Unitedu v zaključne dvoboje uvrstil skozi ligo prvakov, drugi so »krvaveli« v skupinskem delu drugorazrednega klubskega tekmovanja. Pražani dobesedno, saj so se v osmini finala pomerili z bojevitim Rangers iz Glasgowa in jo odnesli tudi z okrvavljenimi buškami ter ožigosani za rasiste. Celo Evropska nogometna zveza je odprla preiskavo, ker naj biz rasističnimi žaljivkami zasul Rangersovega finskega reprezentanta. Tudi zato se Slavii v Londonu pri Arsenalu ne obetata zgolj vznemirljivi dve uri.Unitedovo gostovanje v Andaluziji pri Granadi sodi v kategorijo »presenečenja si ne sme privoščiti«, četudi slabša ali manj bogata španska moštva negujejo najlepšo igro.Tudi z zavistjo slovenski nogometni navdušenci pogledujejo proti Zagrebu, kjer hrvaški prvak piše še eno čudežno sezono. Ne le na igrišču, nemara je še pomembnejša poslovna, ki ohranja najvišje standarde. Lanske rekordne prihodke v višini 50 milijonov evrov (tri milijone € je bilo čistega dobička) bi letos lahko še presegli., ki je tik pred povratno tekmo proti Tottenhamu skočil v velike čevlje predhodnikain ob junaku trikratnem strelcuna kolena položilin Tottenham, je v skušnjavi pred tekmo z Villarrealom. Bitko s časom bijeta poškodovana napadalcain. Prvi je zaradi svoje močne postave mož za evropske bitke, drugi, vzgojen v Švici in pred leti obdelan pri Rijeki pod vodstvom, je sicer najučinkovitejši med modrimi v hrvaškem prvenstvu, a se je tudi v Evropi že uveljavil.V Krznarjevi taktični shemi bi lahko našel svoj prostor v enajsterici tudi slovenski reprezentant, ki je odlično izpeljal podaljšek proti Tottenhamu, a le v primeru, če bi sev v zadnjem trenutku zgodilo nekaj nepredvidljivega.»Villarreal je zahtevnejši tekmec od Tottenhama, ki je igral s hitrejšim dotikom žoge. Težje je igrati proti moštvom, ki imajo večjo posest žoge in tekaš okoli nje ter se je ne dotakneš po več minut. Proti takšnemu tekmecu in igri moraš biti potrpežljiv in maksimalno zbran,« je povedal Krznar, ki se je slišal s svojim dolgoletnim »šefom« Zoranom Mamićem, pri katerem je bil pomočnik. A je od obtoženca, ki se je umaknil v Dubaj, dobil precej jasen odgovor: »Nisem od tod.« To naj bi pomenilo, da ga ne zanima več, misleč: »Zdaj si ti trener in rešuj uganke.«Dinamo in Villarreal, ki ga vodi mojster za lovorike v evropski ligi, trikratni prvak na klopi Seville, sta se v evropski ligi v skupinskem delu tekmovanja pomerila že jeseni leta 2010. Oba sta bila uspešna doma, Dinamo z 2:0, Villarreal pa s 3:0.