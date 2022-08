Dobrodelni spektakel s Šahtarjem v Domžalah

Kot so sporočili iz NK Domžale, bo v sredo, 10. avgusta, v Športnem parku, torej bazi tega kluba, spektakularna prijateljska tekma z najuspešnejšim ukrajinskim klubom zadnjega desetletja – Šahtarjem iz Donjecka. Tekma se bo začela ob 19. uri.

»Rumena družina se bo z ukrajinskim velikanom pomerila v okviru dobrodelne akcije, ki jo organizira Truhoma, spletna platforma, ki jo je razvila Ana Lukner Roljič, ustanoviteljica Anine zvezdice. Namen tekme? Prek platforme zbrati čim več sredstev za nakup dobrodelnih paketov za ukrajinske begunce v Sloveniji,« so Domžalčani zapisali v sporočilu za javnost in ob tem dodali, da je v prvem projektu cilj zbrati 500 dobrodelnih paketov s hrano v posamezni vrednosti 20 evrov za ukrajinske begunce v Sloveniji, ki so čez noč ostali brez strehe nad glavo in osnovnih življenjskih potrebščin.