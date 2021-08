Domžalčani v izdihljajih tekme zapravili enajstmetrovko

Domžale : CB24 Tabor Sežana 1:1 (1:1)

Športni park, gledalcev 200, sodniki: Borošak, Friš, Horvat.

Strelca: 0:1 – Stančič (5.), 1:1 – Martinović (34.).

Domžale: Mulalić, Dajčman (od 46. Šoštarič Karić), Gorenc Stankovič, Dobrovoljc, Käit, Pišek, Adamov (od 46. Alić), Martinović (od 74. Podlogar), Hodžić, Repas (od 60. Jakupović), Vuk (od 84. Saitoski).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Ristić, Nemanič, Briški, Salkić, Grobry, Krivičić (od 69. Zeljković), Stanković (od 78. Kljun), Tolić, Stančič (od 85. Čakš), Ndzengue (od 69. Mihaljević).

V prvi današnji tekmi tretjega kola državnega prvenstva v nogometu sta se moštvi Domžal in Tabora iz Sežane razšli z neodločenim izidom 1:1. Takšen rezultat je bil že po prvem polčasu.Dvoboj so bolje odprli gostje, ki so se že v peti minuti veselili vodstva, potem ko je v polno zadel, za katerega je bil to že tretji gol v tej sezoni 1. SNL. Domžalčani so izid poravnali v 34. minuti, ko je sežanskega vratarjaz ostro podajo presenetil. Omeniti kaže še, da je Koprivec v izdihljajih tekme ubranil enajstmetrovko