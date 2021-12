Dortmundčani besni po porazu z Bayernom: Sodnik? To je škandal ...

Robert Lewandowski, ki je lahko večkrat slišal tudi skandiranje »Messi, Messi!«, je z dvema goloma nekdanje delodajalce iz Dortmunda spet zavil v črno ter ponesel Bayern do zmage na tako imenovanem der klassikerju, s katero so Bavarci zasledovalcem na vrhu lestvice spet občutneje pobegnili. Erling Haaland, ki je po vodilnem zadetku Juliana Brandta iz 5. minute v drugem polčasu po preobratu Bayerna izenačil na 2:2, se je s soigralci ostro lotil sodnika Felixa Zwayerja, ki v drugem polčasu ni zapiskal za najstrožjo kazen po dvoboju Lucasa Hernandeza in Marca Reusa, nato pa po ogledu VAR-posnetkov le nekaj minut kasneje podaril Bayernu strel z bele pike, ko je z roko v svojem kazenskem prostoru nenamerno igral Mats Hummels.

Trener Marco Rose bi od jeze skoraj pritekel na igrišče, z roba katerega ga je dobesedno odnesel eden izmed pomočnikov. Zwayer je Roseja izključil.

»Kar se tiče sodnika, je bil to škandal. Vprašal sem ga: 'Zakaj si nisi šel pogledat (prekrška nad Reusom, op. a.)?' Odvrnil je: 'Ne, ni bilo potrebe!' Zdaj se moram malo umiriti. Bil je aroganten, ne bom rekel nič več,« se je še pravočasno zadržal Haaland. V podobnem slogu intervjuja po tekmi ni uspelo izpeljati Judu Bellinghamu. »Ko zaupaš največjo tekmo v nemškem nogometu sodniku, ki je bil v preteklosti obtožen nameščanja tekem, drugega niti ne moreš pričakovati ...« je Bellingham namignil na škandal v povezavi z zloglasnim Robertom Hoyzerjem, ki je tudi s pomočjo Zwayerja (ta je bil v 2. bundesligi njegov pomočnik) namestil več tekem pred dobrimi 15 leti. Zwayer je moral prekiniti kariero za pol leta.

Njegovo odločitev potrdili tudi v Kölnu

»Dobil sem zelo jasen in nedvoumen vtis, ki so ga na koncu preverili in potrdili s posnetki v Kölnu,« je o enajstmetrovki v korist Bayerna povedal Zwayer. Vezist Dortmunda Emre Can je o vsem skupaj, tekma se je zavlekla za kar deset minut, povedal: »Škoda, da tekmo odloči tako us**na enajstmetrovka. Žal mi je, da moram to reči. Spet stojim tukaj in govorim o odločitvi sodnika. Danes smo odigrali izvrstno tekmo, nato pa se zgodi nekaj takega ...«

Za Bayern je poleg Lewandowskega, ki je izenačil po tem, ko ga je po napaki Hummelsa zaposlil Thomas Müller, zadel tudi Kingsley Coman s strelom pod prečko tik pred polčasom. Zmagoviti zadetek Lewandowskega je bil že njegov 11. v prvenstvu na šele osmi tekmi v aktualni sezoni.

»Mislim, da smo si zaslužili zmago, a razumem tudi diskusije glede dveh situacij v kazenskih prostorih,« je ostal politično korekten trener gostov Julian Nagelsmann.