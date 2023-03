Drag je kot žafran, ne komunicira, ne igra, ne želi oditi

Real Madrid je z drugo zmago (1:0, Karim Benzema) zanesljivo opravil (skupno s 6:2) z Liverpoolom v osmini finala lige prvakov, toda pri branilcu naslova evropskih prvakov imajo tudi manjše težave s trmastim Edenom Hazardom. Belgijec je postal najdražji igralec v zgodovini, potem ko je seštevek bonusov narasel že na 150 milijonov evrov odškodnine. Hazard, ki povrhu prejema še 534.000 evrov tedenske plače, je leta 2019 prišel v Madrid za sto milijonov evrov in sklenil pogodbo do konca sezone leta 2024. Uspehi kluba so Chelseaju navrgli še dodatne evre, čeprav Hazardu trener Carlo Ancelotti le redko nameni kakšno tekmo. Nekoč eden od najboljših krilnih napadalcev na svetu za Real ni igral že dva meseca, v vsej sezoni pa je igral 296 minut, dosegel gol in asistenco.

Hazard in Ancelotti ne govorita. To je v intervjuju priznal igralec, potrdil pa tudi Ancelotti. »Zame je najpomembnejše, da me še vedno spoštuje, kljub temu, da se ne pogovarjava veliko. To je najpomembnejša stvar ...,« je povedal Italijan na trenerskem stolčku in svojo držo podkrepil z naslednjimi besedami: »Ne igra, ker ima veliko tekmecev v moštvu in igralca na njegovem položaju, ki igra zelo dobro. To je Vinicius ml.«

Ancelotti je zvito dal vedeti, da ga ne vidi v ospredju tudi v prihodnosti. »Za naslednje sezono imam igralce, ki mi jih je klub dal na voljo,« je povedal Ancelotti. Kljub vsemu je tudi Hazard poudaril, da spoštuje trenerja, ne glede na to, da se ne pogovarjata. »Med nama bo vedno vladalo spoštovanje, četudi ne bom več igral pod njegovo taktirko,« je še povedal Belgijec, ki Realovo vodstvo jezi tudi zaradi tega, ker vztraja, kot nekoč Gareth Bale, pri tem, do bo konca pogodbe član kraljevskega kluba. Eden od razlogov, zakaj ostaja v Madridu, je tudi sin Leo, ki se je pridružil Realovi nogometni akademiji.