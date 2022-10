Mbappe pred Messijem in Ronaldom na vrhu seznama najbolje plačanih nogometašev

Po poročanju revije Forbes se je prvič v zadnjih osmih letih zgodilo, da na vrhu ni Lionela Messija in/ali Cristiana Ronalda. Triindvajsetletni Kylian Mbappe naj bi v sezoni 2022/23 zaslužil 128 milijonov dolarjev (v ta znesek niso všteti morebitni odstotki, namenjeni agentom), kar je rekord Forbesovih lestvic. Njegov klubski soigralec pri Paris Saint-Germainu, Argentinec Messi, bo zaslužil 120, Ronaldo, član angleškega velikana Manchester Uniteda, pa okroglih 100 milijonov dolarjev. Po trenutnem menjalnem tečaju je 1 ameriški dolar vreden 1,03 evra.

Za Ronaldom prvo peterico zaokrožujeta še en član PSG, Brazilec Neymar (87 milijonov dolarjev), in Liverpoolov egiptovski napadalec Mohamed Salah, ki s 53 milijoni ameriških dolarjev že močno zaostaja za najbolje plačanimi kolegi. Brez dvoma se povišica kmalu obeta norveškemu čudežnemu dečku Erlingu Haalandu, ki je odlično začel z nastopi v dresu Manchester Cityja, a po prestopu iz Borussie Dortmund minulo poletje zasluži »zgolj« 39 milijonov dolarjev, kar pa je dovolj za uvrstitev v prvo deseterico oz. na visoko 6. mesto. Sledijo Poljak Robert Lewandowski (7./Barcelona), Belgijec Eden Hazard (8./Real Madrid), Španec Andres Iniesta (9./Vissel Kobe) in še en Belgijec Kevin De Bruyne (10./Manchester City).

Mbappe in Haaland sta edina nogometaša med prvo deseterico, ki sta mlajša od 30 let, a vseeno je to znak sprememb v nogometni karavani, je poročal Forbes, saj se karieri Messija in Ronalda nezadržno bližata koncu. Deset najbolje plačanih nogometašev bo v tej sezoni skupno zaslužilo 652 milijonov dolarjev, kar je 11 odstotkov več kot lani.