Eden Hazard: Tu nismo, da bi pošiljali politična sporočila

Belgijski nogometni zvezdnik Eden Hazard je »piknil« nemške kolege po porazu proti Japonski in jim prijazno svetoval, da bi bolje, če bi se ukvarjali z nogometom, kot s političnimi sporočili.

Hazarda, ki je pri madridskem Realu na stranskem tiru in velja za največji zgrešen nakup v zgodovini kluba (zanj je klub pred tremi leti plačal rekordnih 115 milijonov evrov), je zmotila poteza nemških nogometašev pred tekmo, ko so pri skupnem fotografiranju pokrili usta, in s tem izrazili protest nad cenzuro v Katarju, ko gre za vprašanje enakopravnosti istospolnih.

»Ne počutim se prijetno govoriti o tej temi. Tukaj smo, da igramo nogomet, ne da pošiljamo politična sporočila,« se je poskušal izogniti vprašanju o nošenju kapetanskega traku, ki spodbuja pravice skupnosti LGBTQ.

Kapetan Belgijcev je pojasnil, zakaj ni nosil traku. »Opozorili so nas, da bi lahko prejel rumen karton in nisem želel začeti turnirja z rumenim kartonom. To bi bila težava za nadaljevanje,« je povedal 31-letni krilni napadalec, Nemcem pa le povedal, kaj si misli.

»Izgubili so tekmo, zato bi bilo bolje, če tega ne bi storili in zmagali.«