Hazard in de Bruyne v klinču, Lukaku ju je ločeval

Kaj se dogaja v belgijskem nogometnem taboru? Včeraj dopoldan so belgijski mediji poročali o pretepu med trojico zvezdnikov po porazu proti Maroku, s čimer je tretjeuvrščena reprezentanca z mundiala v Rusiji znašla v položaju, da se od svetovnega prvenstva poslovi že v četrtek. Njena tekmica bo vodilna v skupini Hrvaška. Med seboj naj bi se najhuje sprla Eden Hazard in Kevin de Bruyne, tretji »pretepač« naj bi bil Jan Vertonghen. Hazarda in De Bruyna naj bi ločeval Romelu Lukaku. De Bruyne je v prvem intervjuju po tekmi kritiko usmeril tudi v prestare reprezentante.

Na popoldanski novinarski konferenci je Hazard zavrnil, da je prišlo do pretepa, a da so si nalili čistega vina. Vratar Thibault Courtois je bil bolj pomenljiv. Najprej je rekel, da gre za medijsko laž, potem je zagrozil »čivkaču« iz slačilnice, da se bo zanj zaključila njegova reprezentančna zgodba. »Povedali smo si marsikaj in včasih je to dobro. Mislim, da nismo ničesar zgrešili, toda nekaj je, če se pogovarjamo za mizo ali posamično, drugo pa kot moštvo, ki skuša rešiti težave,« je povedal 30-letni član madridskega Reala.

Besede Kat Kerkhofs, soproge reprezentanta Driesa Mertensa, ki jih je izrekla za podkast »MIDMID MONDIAL«, so bile sporočilne. Dejala je, da je bilo vzdušje na moštvenem druženju nekaj ur po tekmi ob žaru zelo nerodno. »Bilo je očitno, da so bili igralci razočarani,« je še povedala.