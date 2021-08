Drevi večni derbi v Stožicah

V Stožicah ne bo omejitve obiska. FOTO: Leon Vidic

Savo Milošević je letos prevzel Olimpijo. FOTO: Blaž Samec

Simon Rožman upa na dober rezultat v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen

Izidi, 3. krog:

Štadion v Stožicah bo drevi ob 20.15 gostil prvega od štirih prvenstvenih večnih derbijev sezone. V 3. krogu Prve lige Telemach se bosta merila Olimpija in Maribor, prvič po dolgem času pa si bo derbi lahko ogledalo tudi večje število gledalcev. Omejitve obiska namreč ni.Tako Olimpija kot Maribor sta v primerjavi z zadnjim derbijem v prejšnji sezoni doživela precej sprememb. Posebej Olimpija, ki je nenazadnje dobila novega trenerja s, hkrati pa ostala brez napadalno pomembnih igralcev, kot sta bilain, tako da v zadnjem času glavno breme napada sloni na poletni okrepitvi iz BravaNa drugi strani trenerja Mariboraveseli vrnitev izkušenega srednjega branilca, sicer pa so tudi Štajerci ostali brez glavne napadalne kapacitete, prvega strelca prejšnje sezoneTo bo sicer 49. prvenstveni večni derbi od sezone 2009/10, ko se je nova Olimpija prebila v prvo ligo. Maribor ima 19 zmag, Olimpija osem, na 21 tekmah pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca.Bo pa to po dolgem času prvi obračun teh dveh ekip z dovoljenim polnim obiskom. Vsi obiskovalci morajo sicer izpolnjevati pogoje PCT. Pred tekmo bo pred štadionom omogočeno tudi brezplačno testiranje za vse obiskovalce. Derbi bo sodil, na tekmi bodo uporabili tudi video tehnologijo VAR. Na zahtevo policije bo za tekmo predpisana personalizacija vstopnic.Danes bo sicer še tekma Domžal in sežanskega Tabora, ki se bo začela ob 17.00.Aluminij : Kalcer Radomlje 0:2 (0:1)Mura : Bravo 1:1 (0:0)Celje : Koper 1:3 (1:1)17.00 Domžale - CB24 Tabor Sežana20.15 Olimpija - Maribor