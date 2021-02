Med selektorji reprezentanc tudi Boštjan Cesar

Izplačilo v enakih deležih

Slovenski drugoligaši bodo igrali po spremenjenem tekmovalnem sistemu. FOTO: football

Mediji s potrdilom

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na četrtkovi seji sprejel kar nekaj sprememb koledarja za spomladanski del sezone, ki jo še vedno močno ovira pandemija novega koronavirusa. Med drugim bo zaradi vsega tega precej spremenjen sistem tekmovanja v drugi ligi.Kot so sporočili z NZS, bodo drugoligaši odigrali še tri kroge in preloženo tekmo, po 15. krogu pa se bo na podlagi stanja na lestvici igrala liga za prvaka in liga za obstanek. Tekmovanje v 2. SNL se bo nadaljevalo 21. marca, končano pa bo po 22 krogih, predvidoma 19. maja.Pokalno tekmovanje se bo zaradi poznejšega začetka 2. SNL nadaljevalo 17. marca s preloženimi tekmami 2. kroga, četrtfinalne tekme bodo 14. aprila, polfinalni pa 28. aprila.Na predlog športnega direktorjapa so imenovali tudi selektorja reprezentanc U19 in U17, saj so se z 31. januarjem iztekle pogodbe prejšnjim selektorjem. Na Pavlinov predlog bo kadetsko reprezentanco (U17) v prihodnje vodil, medtem ko selektorsko mesto mladinske reprezentance (U19) prevzema rekorder po številu nastopov v članski reprezentanciV skladu z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2021 bosta reprezentanci aktivni v 1. krogu kvalifikacij za EP v jesenskem delu, oba selektorja pa bosta to vlogo opravljala najmanj do 30. novembra 2022.Med drugim pa so člani IO obravnavali in sprejeli še predlog vodilnih klubov 1. SNL o spremembi izplačil iz medijskih in sponzorskih pravic v 1. SNL za sezono 2020/21. »Tako so sprejeli predlog, da se tudi drugi del izplačila iz solidarnostnih razlogov (težave z likvidnostjo nekaterih klubov zaradi epidemije covid-19) v letošnji sezoni razdeli v enakih deležih in ne na podlagi uspešnosti, z izplačilom drugega dela pa se ne čaka do konca sezone, temveč se sredstva klubom izplačajo že v začetku marca 2021,« so zapisali pri NZS.Spremembe je doživelo tudi licenciranje, te bodo veljale le za sezono 2021/22. Nanašajo pa se na dopolnjeno vrednotenje načrtovanih informacij glede dokazovanja neomejenega delovanja prosilcev za licenco ter na podaljšanje roka za izvedbo plačil za del neurejenih obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb do konca junija 2021.Potrdili so tudi sklic redne letne skupščine NZS, ki bo 15. aprila 2021, ko bodo tudi volitve v nadzorni odbor in arbitražni svet zveze. Člani IO so sprejeli še predloge za podelitev priznanj za leto 2020, ki bodo objavljeni in podeljeni na aprilski skupščini, medtem ko je bila točka o standardni pogodbi za nogometne trenerje po debati prestavljena na naslednje zasedanje IO NZS.Nekaj sprememb je tudi pri delu medijev na tekmah. V vladnem pojasnilu je bilo zapisano, da predstavnikov medijev ne gre obravnavati kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj. Tako se od njih ne zahteva predložitve negativnega testa na covid-19, razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila organizatorja tekmovanja. »Ker na NZS postavljamo na prvo mesto varnost udeležencev dogodka, pri tem pa sledimo protokolom NZS kot tudi protokolom Uefe, ti velevajo, da morajo v takšnih primerih na tekmah enega izmed dokumentov (negativen test, potrdilo o cepljenju ali prebolelem covidu-19) predložiti vsi predstavniki medijev ali TV ekipe, ki zaradi narave svojega dela pridejo v neposredni stik z igralci ali člani strokovnega vodstva klubov," so pojasnili pri NZS.